Klaus ml. vysvětlil, proč na sociálních sítích vznikla cenzura

Jak poznamenává Klaus ml., internet na rozdíl od televize dává lidem možnost komunikovat a čerpat informaci samostatně. Moc sociálních sítí stále roste, což znepokojuje mnohé vládnoucí osoby.

„Vlivní politikové a různí regulátoři rychle vycítili toto nebezpečí a snaží se dostat sociální sítě pod kontrolu a některé názory blokovat," píše politik a vysvětluje, proč majitelé většinou nekladou větší odpor. „Majitel je buď sám „liberál", nebo to dělají z pragmatismu, je to mnohamiliardový byznys, proč si dělat zle. Jenomže tady jde o veřejný prostor," dodává.

„Tisíce lidí mých názorů jsou systematicky pomocí „dobrovolnických" udavačů a cenzorů z tohoto prostoru vyháněni," píše Klaus ml. Podle něj pokud Facebook nabízí veřejnou službu, jeho chovaní nemůže být libovolné.

Porovnává takové omezení Facebooku se situací v Americe v minulém století.

„Například nemůžete mít třeba hotely a rozhodnout se, že když tam přijde černoch, že ho neubytujete. Že máte taková vnitřní pravidla. To jste mohli na jihu USA asi do roku 1963, ale v Evropě to bylo protizákonné. Souhlasím s takovým zákonem. Když neprovozujete ubytování, ale prostor pro lidi vyvěšovat své názory, fotky a podobně, musíte tam také pustit všechny (krom extrémních protizákonných), nikoli že levičácké a „liberální" názory mají zelenou, ale lidé opačných názorů, jsou jak černoši v Alabamě v roce 1955," uzavřel myšlenku politik.

Dříve Klaus ml. hovořil ve prospěch zákona o svobodě slova na internetu, který omezuje možnost cenzurování publikací. Poté byl jeho soukromý profil zablokován.