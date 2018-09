Babišova manželka udělala neočekáváné prohlášení ohledně syrských sirotků

Ke zveřejněné fotce z charitativní akce Sparkling reportu Monika napsala komentář, ve kterém poděkovala organizátorům za pozvání a zdůraznila, že událost se jí velmi líbila. Lidé sledující její účet jí okamžitě připomněli postoj k uprchlíkům jejího manžele, Andreje Babiše, který je proti tomu, aby Česko přijímalo jakékoli migranty.

martiikburj: „A co udělat opravdu dobrý skutek a přijmout 50 sirotků ze Sýrie? Sama máte děti, kdyby byla u nás válka, z Vašich dětí byly sirotci, asi byste taky byla radši, kdyby je někdo vzal z uprchlického tábora do normálních podmínek. Nebo ne?"

Monika na početné výzvy odpověděla takhle: „Víte, i mě je lito těch dětí a mám na to svůj názor, ale já se do veřejné politiky nepletu. Doma jsme o tom samozřejmě diskutovali. Jen abyste věděla…. ono se nejedná o malé děti, ale o děti 13-17 let".

Dříve europoslankyně Michaela Šojdrová navrhla, aby Česko přijalo aspoň 50 syrských sirotků, kteří jsou mladší 18 let. Jako jeden z důvodů přijetí uvedla zastánkyně jejich „nevinný věk". Šojdrová si myslí, že se Češi sice mohou obávat nelegálních uprchlíků či potenciálních islamistů, ale dítě je pořád dítě. Podotkla, že dítě je schopné se vzdělávat, formovat a je ovlivnitelné do takové míry, aby přijalo zásady evropské (české) kultury.