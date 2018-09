Bezpečnostní poradce: Teroristický útok v Česku by vyvolal stejnou reakci jako ve Francii

Je zajímavé, že muž vystupující pod jménem Abdul Rahman byl zatčen už loni v listopadu a následně ho Obvodní soud pro Prahu 5 poslal do vazby. O obvinění se však veřejně mluví až nyní.

Uvádí se, že muž chodil oblékaný jako voják a zdravil se zdviženým pravým ukazováčkem, což je symbol oddanosti bojovníků Islámského státu (v Rusku zakázaná teroristická organizace). Při domovní prohlídce objevila policie u mladíka chemikálie, manuály na výrobu bomby a také návody, jak tuto bombu připevnit na tělo a na automobil.

V souvislosti s touto kauzou se Sputnik obrátil na Gen. Ing. Andora Šándora (v záloze), poradce v oblasti bezpečnosti, bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaného odborníka na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu, a poprosil ho, aby tuto záležitost okomentoval.

Na začátku rozhovoru generál uvedl, že byl překvapen tím, že se o tomto incidentu dozvěděl ze sdělovacích prostředků až nyní, a to i přesto, že byl zmiňovaný mladík zadržen již loni v listopadu. Na druhou stranu uznal, že je to věc policie, která to asi z nějakých důvodů nechtěla dříve zveřejnovat. Domnívá se, že třeba potřebovala shromáždit dostatek důkazů.

Podle bezpečnostního poradce z poskytnutých informací není zřejmé, že byl tento mladík naverbován Islámským státem, a dodal, že se spíše jedná o ojedinělý případ.

„Nedomnívám se, že by zde byla obdobná situace ve prospěch Islámského státu, jako vidíme ve Francii, Británii, Belgii atd.,"dodal generál.

Pokud jde o porovnávání resonance potenciálního útoku v ČR a uvedených státech, generál nevyloučil stejně velký ohlas i v případě Česka.

„Pokud by se pokusil zaútočit na nějakou americkou školu či na židovské město v Praze, do hodiny nebo dvou by zde byli, z Vídně či z některé jiné blízké destinace, redaktoři BBC, CNN nebo jiných světových televizí," vysvětlil svůj názor Šándor.

Je pozoruhodné, že Šándor v tomto ohledu zmínil pokrytectví Západu a západoevropských médií.

„Když se stane něco v Evropě, je pokrytí médií obrovské. Když se ale stane něco v jiných částech světa, tak pak tam moc velký zájem není," vyjádřil svůj postoj generál.

Jako příklad uvedl tragédii v redakci časopisu Charlie Hedbo, během které zemřelo 12 lidí. O incidentu se mluvilo všude, ale například útok na školu v Pákistánu, kde bylo zabito 150 dětí, příliš velkou rezonanci neměl.

Odborník se také domnívá, že pokud by Slovák realizoval svůj plán, pak by to byl náznak toho, že se útoky po Evropské unii rozšiřují. A konrétně náznak toho, že se rozšiřují i do zemí, které byly dosud považovány za bezpečné.

Šándor dále v rozhovoru poznamenal, že takovému teroristickému útoku nejde nikdy stoprocentně zabránit.

„Je to iluzorní představa, že by taková věc mohla být stoprocentně vyloučena, a to i v zemi, jako jsme my, kde těch potenciálních pachatelů je podstatně méně než v západní Evropě," zdůraznil poradce.

Pokud podle Šándora lidé jako právě tento Slovák nevystupují na sociálních sítích a podobně, pak je jejich preventivní eliminace velmi složitá. Tento problém označil za permanentní.

„To je jako obecná kriminalita, která byla a bude. Stejně tak se prostě budou páchat v různých zemích teroristické útoky. To je způsob dosahování nějakých cílů, jenom se budou měnit aktéři a cíle, které budou chtít ničit. Ale že bychom se jednou pro vždy zbavili kriminálníků a že bychom se zbavili drog, prostituce, terorismu, to jsou věci, které lze asi těžko očekávat. A to již z dlouhodobé historie lidstva, která je protkána kriminálními činy," poznamenal v komentáři generál.

Dále podotkl, že to, že se v České republice nic nestalo, znamená, že policie a tajné služby státu pracují dobře.

„Česká zahraniční politika není tak agresivní ve vztahu k Blízkému východu, severní Africe a zemím pásma jako ta francouzská. Neúčastníme se žádných vojenských misí, útočných misí, ať už v Iráku nebo v Sýrii, ani nikde jinde. Také jsme nijak vojensky nevystupovali proti Islámskému státu, což má svým způsobem reflexi v míře ohrožení," uvedl Šándor.

Odborník ale nakonec uznal, že se v České republice řešilo zmíněných případů sice málo, ale nelze vyloučit to, že momentálně neprobíhají nějaká další podobná stíhání a teprve až později přijde policie se stejnými obviněními.

