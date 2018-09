Klaus starší: EU je zlo. Musí se změnit na demokratický a funkční orgán (VIDEO)

Moderátor se na začátku rozhovoru věnoval pozici Klause k nedávným událostem v německém Chemnitzu, kde docházelo k nepokojům, jež německá spolková vláda místy označovala za krajně pravicové.

„Vždycky před mým vystoupením v Německu, mimo jiné i v Chemnitzu (…), je to obklíčeno policií, protože tam útočí ne pravicový radikálové, ale Antifa, extrémně levicová fašizující organizace, která demonstruje proti jakékoli akci AfD a zejména proti jakékoli akci, kde jsem já. Říci, že najednou jde o pravicový radikalismus, je totální lež," řekl na otázku, zdali události v Chemnitzu považuje za pravicový problém.

K těmto událostem by, podle názoru bývalého českého prezidenta, nedošlo, pokud by německá vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou zvolila jinou migrační politiku. Otevření dveří masové migraci je fatální čin, který mění tvář Evropy i Německa, řekl.

„Merkelová se dopustila smrtelné chyby, dokonce ji podezírám, že už to ví, ale to otevření stavidel masové migrace do Evropy byl fatální čin, který proměňuje Německo, proměňuje Evropu něco jiného."

Klaus říká, že mezi dopady masové migrace neřadí terorismus jako hlavní problém. Masová migrace by podle názoru bývalého prezidenta „zničila Evropu, její kulturní hodnoty, její tvář", a to i bez terorismu. „Masové zatahování do Evropy lidí z jiných civilizačních okruhů je to, co Evropu fatálně proměňuje a my to přece všichni víme, kdo jezdíme do západní Evropy. (…) Je to ničení Evropy, jaká je a jaká byla."

Masová migrace jako taková z jeho pohledu není samovolně vznikající fenomén, je třeba, ani byla podporována z obou stran — jak vysílací strany, tak i přijímací strany.

„Masová migrace není samovolná, není autentická, ta není něco, co přirozeně vzniká," řekl Klaus a dodal: „Masová migrace je něco, co někdo postrkává, někdo organizuje na obou stranách." Ideologii multikulturalismu, o níž šla během posledních let v Evropě řeč, přitom bývalý prezident označil za „naprosto tragicky mylnou".

Evropské elity, podle jeho názoru, nenávidí demokratickou Evropu, což je vidět i na politických, kulturních i akademických elitách.

„Já si myslím, že EU je zlo, samozřejmě. Čím dříve bude ukončena evropská integrace v té podobě, v jaké probíhá v Evropské unii, čím dříve dojde k zásadní transformaci v demokratický a funkční orgán, tím lépe," odpověděl na otázku moderátora, zdali má Česká republika dnes možnost účastnit se lepších organizací a spojenectví, než je EU a NATO.

Do Evropské unie je podle názoru Klause potřeba vstupovat a měnit ji, aby byla taková, jakou si ji přejeme.