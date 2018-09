Jakl ostře zkritizoval soudce Rychetského a nazval ho nacistou. O co jde?

Hudebník, publicista a kandidát do Senátu Ladislav Jakl na své stránce na Facebooku zkritizoval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, který poskytl rozhovor portálu Hlídací pes.

V rozhovoru Rychetský přirovnal současnost k nacistickým dobám.

„Historie se občas opakuje. To, co se děje dnes, je velmi podobné tomu, co se dělo při nástupu nacismu ve třicátých letech minulého století v Německu. A je tady jeden výrazný rozdíl. Místo hrubého násilí a uniforem tu patologickou manipulativní roli hrají nejrůznější sociální sítě. A naše moderní civilizace se tomu neumí bránit," uvedl Rychetský.

„Jistěže si dovedu představit příslušníky jistých bezpečnostních složek, kteří budou postupně požadovat větší míru kontroly komunikace veřejnosti, elektronické komunikace, různých těch Facebooků a jiných jevů. Takovou kontrolu však nelze realizovat bez velmi zásadních a hlubokých zásahů do lidských práv a svobod. Ta kontrola prostě neumí být selektivní, ta musí být paušální," tvrdí soudce.

Jako odpověď na takové přirovnání ho Jakl porovnal s nacistou kvůli jeho výroku o svobodě slova. Podle Jakla, když namísto Facebooku a elektronické komunikace budou postavená slova „pošta" a „letáky", mohl takový výrok klidně pronést Hitler, myslí si.

„Tak kdo je tu „nácek"?" uzavírá.