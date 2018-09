Zakamuflovaná sofistikovaná migrace do České republiky má jméno: Projekt Ukrajina

Není migrace jako migrace. Ne vždy musí jít o válečné uprchlíky nebo o nelegální přistěhovalce, hledající „lepší život“. Již Přemysl Otakar II. do našich končin zval Němce. Mělo to své konsekvence ještě v době po Druhé světové válce. Nyní k nám zveme Ukrajince. Zveme ty vzdělané, s diplomem. Jako vždy se nabízí otázka, co za tím stojí?