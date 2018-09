Ovčáček: Šojdrová je zrůda, nejde jí o sirotky, ale o summit EU

Přitom ji označil za morální zrůdu.

Svůj postoj Ovčáček vysvětlil tím, že zneužívání tématu utrpení dětí je absolutně nemorální. Podle jeho slov jde pouze o politickou záležitost před volbami.

„Tato věc byla vystřelena jako jedovatý šíp. Udělat si z dětí politické beranidlo, to je nevkusné," řekl prezidentův mluvčí.

Kromě toho dodal, že Šojdrová by mohla převzít nějakého sirotka v České republice.

„Proč máme pomáhat padesáti dětem, když můžeme pomáhat třeba pěti tisícům dětem? Postavme třeba SOS vesničku v Sýrii. Zneužití tohoto tématu je morální zrůdnost," podotkl Ovčáček.

Přitom zdůraznil, že se momentálně válečný stav v Sýrii uklidňuje a je možné realizovat patřičné aktivity přímo tam.

„Soustřeďme se na pomoc i v uprchlických táborech. Tohle je jen politické plácnutí do vody. Paní Šojdrová si vůbec neuvědomuje, že děti nejsou balíky slámy. Buďme konkrétní, dělejme to, co umíme. Zvyšme finanční pomoc přímo v Sýrii," uvedl v rozhovoru Ovčáček.

Navíc netajil své překvapení z toho, jak ten svůj návrh europoslankyně odůvodnila. Zdůraznil, že Šojdrové ve skutečnosti nejde o tuto záležitost, o pomoc syrským lidem.

„Paní Šojdrová se totiž prořekla. Ona řekla, tuším, že je potřeba udělat nějaké gesto před summitem v Evropské unii. No proboha, kde to jsme? " neskrýval svoje rozhořčení prezidentův mluvčí.