„Na naši armádu nemají. Stejně jako ve fotbale“. Rozbor KU cvičení Vostok rozesmál Čechy

Server iDnes.cz zveřejnil článek, ve kterém je uvedena analýza nedávných vojenských cvičení Vostok, která se konala v Rusku.

Autoři materiálu Institutu mezinárodních studií FSV UK ukázali zcela kritické hodnocení této významné akce. Podle jejich názoru Rusko, stejně jako Čína, dnes čelí tlaku ze strany USA. Pro obě země je tak příhodné ukazovat, že mají spojence.

Dále podotkli, že o ruské armádě a obecně o situaci v obranném průmyslu vypovídá daleko lépe projekt Armata, který autoři považují za zkrachovalý.

„Problém nastal až ve chvíli, kdy vicepremiér Jurij Borisov oznámil, že je Armata příliš drahá, a že dosavadní tanky T-72 jsou natolik kvalitní, že se nemusí nahrazovat. Mnohamiliardový projekt, všestranně prezentovaný do celého světa, tak skončil v koši, a to poté, co již tanky byly objednány," uvádí se v článku.

Výše zmíněná publikace vyvolala zajímavou reakci na sociálních sítích.

Spousta komentujících nepodpořili kritický postoj ohledně ruského obranného průmyslu, i když občas to bylo především ve prospěch objektivity.

Dalším uživatelům nechyběl humor.

Nechybělo i hodnocení české armády.

Jeden z uživatelů se velmi lakonický vyjádřil k tomu, co napsal server.

Pozoruhodný je komentář ohledně projektu Armata.

Nesouhlas s článkem uživatelé sociálních sítě vyslovovali i krátkými ale obsahovými větami.