Levný benzín. Češi v Rusku: Překvapení a kulturní šok

Tyto československé Jawy jedou rychlostí maximálně 60 km/h. To ale dvěma Čechům nevadí, jelikož na nich každoročně dobývají evropská města. Jejich cíl je jednoduchý — užít si cestování a vyzkoušet, co motorky, kterým je už více než 40 let, vydrží.

​Martin Gregor: Před pěti lety jsme začali cestovat po Česku a pak i po jiných zemích. Stále dále a dále. A tak jsme se dostali až do Ruska.

Loni projeli celý Balkán a dostali se až do Řecka. Letos se rozhodli, že pojedou přes Rusko. Zpočátku přijeli do Moskvy a hlavní město Ruska na nich zanechalo hodně dojmů.

Michal Franc: Byli jsme v Moskvě a Petrohradě, ostatní jsme viděli cestou.

Martin Gregor: Libí se nám Moskva a Petrohrad, ale Moskva je až příliš velká.

Nedávno byli tito cestovatelé v Petrohradě.

© Foto: Kolem světa Žigulem Dva Češi darovali AvtoVAZu svůj vůz Jde o obří místo, ještě jsme nebyli v takovém městě. Je nádherné.

Když projížděli přes nekonečné lesy, oba Češi se báli, že je sní medvědi. Ve vlastní zemi je totiž hodně strašili. Ukázalo se však, že se báli zbytečně.

Michal Franc: Strašili nás lesy a říkali, že nás sežerou medvědi. Ale nakonec se žádní medvědi neukázali! A my jsme klidně spali v lese.

Skutečným šokem pro ně byly ruské cesty.

Michal Franc: Říkali nám, že jsou tady špatné silnice. Silnice jsou ale dobré!

Metro ve dvou hlavních městech ohromilo cizince svou svérázností.

Michal Franc: Nejkrásnější metro, které jsme kdy spatřili. Takové krásné stanice metra jsme ještě nikde neviděli, jen v Moskvě a v Petrohradě.

Kdyby jeli dodávkou, vzali by si více kanystrů ruského benzínu. Je levný!

"Do Česka bych přivezl dobré jídlo — salám," dodal Franc.

Martin Gregor: A také levný benzín.

Michal Franc: Přesně!

Putování se neobešlo ani bez seznámení se s motorkáři. Noční vlci nás hned pozvali na Krym na motorkářskou show.

"V Moskvě jsme se seznámili s Nočními vlky. Dokonce jsme navštívili jejich bar. Pozvali nás na Krym na motorkářskou show," řekl Michal Franc.

"Byli jsme překvapeni, že je tady hodně dobrých lidí, kteří si vzájemně pomáhají," dodal Martin Gregor.