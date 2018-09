Koukalová o své knize: Nelituji, že jsem ztratila fanoušky

Letos na Olympiádě v Pchjongčchangu Koukalová měla v plánu ukončit svoji kariéru, ale problémy se svaly jí v tom zabránily.

Když se hovořilo o jejích sportovních plánech, Koukalová ukázala, že zatím nostalgii po biatlonu necítí.

„Nemůžu říct, že jsem skončila, ale rozhodně teď nemám v úmyslu se k biatlonu vracet," prozradila sportovkyně. „Zatím mi to opravdu nechybí, poslední roky toho na mě bylo extrémně moc. Měla jsem pocit, že po mně pořád někdo něco chce. Bojovala jsem s nedostatkem klidu, neměla jsem čas na žádné koníčky," uvedla Koukalová.

Nedávno svět uviděl její knihu „Jiná", v níž biatlonistka popsala vztahy v biatlonovém týmu, začátek své kariéry a problémy se zdravím. Kniha vyvolala velký rozruch v médiích.

„Už před vydáním knihy mi bylo jasné, že to bude velké téma. Ale že to bude mít až takové rozměry, to jsem nečekala. Šokovala mě práce s informacemi v médiích. Měla jsem pocit, že novináři hodně věcí vytrhli z kontextu," okomentovala Koukalová situaci.

Pak detailně popsala to, co stojí u megahvězd za velkým sportem, a nejnáročnějšími závody.

„Všichni mají sport zaobalený do pozitiv. Vidí vás jen v cíli, když vyhrajete závod, když jste plní štěstí, euforie, dáváte nadšeně rozhovory, máváte do kamer. Do knihy jsem chtěla dát skutečný obraz toho, co sportovec opravdu řeší a prožívá. Všechno není tak nablýskané, jak se může na první pohled zdát," svěřila své myšlenky Koukalová.

Bývalá biatlonistka v Rozstřelu popírala řeči, že jí s napsáním autobiografické knihy pomohl manžel nebo že ji do napsání autobiografie přinutil.

„Je to smyšlený příběh a hodně mě to zasáhlo. V knize jsem se snažila být otevřená a upřímná ve všech směrech," zdůraznila sportovkyně.

Podle slov spoluautora biografie Martina Moravce manžel Koukalové u jejich sezení nikdy nebyl.

Vydání knihy mělo za následek to, že biatlonistka přišla o většinu sponzorů, což znamenalo, že zůstává bez solidního finančního zajištění pro další léta.

Pole jejích slov věděla, že může zůstat relativně oblíbená sportovkyně ještě x let, usmívat se a mávat, mít své sponzory a mít se dobře, ale přesto si vybrala jinou cestu.

„Věděla jsem, že jdu proti proudu. Kdybych knihu nevydávala, mohla jsem se mít jednoznačně líp. Finančně se to nevyplatilo," zdůraznila sportovní celebrita. „Žít v pravdě je pro mě to, co jsem si přála. Nelituji ničeho ani za cenu, že jsem ztratila fanoušky a peníze."