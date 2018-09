Česko diskriminuje Syřany? Zrušilo jim účet

Sankce platí pro všechny. I pro poctivé Syřany? Český zpravodajský server iDnes přinesl informaci, že Česká spořitelna zrušila účet syrské rodině. Zdroj v bance serveru řekl, že rodina přišla o účet zřejmě kvůli své národnosti. Nemohli prý totiž doložit trvalejší vazbu k České republice.

Česká spořitelna se brání. O účet přišel pouze otec, protože v České republice nepracuje, ani zde nemá trvalý či přechodný pobyt, jediný dokument, který nám byl schopen poskytnout, byl cestovní pas. "Obě dcery, které v České republice oficiálně studují, u nás mají i nadále otevřené zcela funkční účty," řekl iDnes tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Kdo má pravdu? Sputnik se na názor zeptal Jiřího Bati, publicisty a bývalého diplomata.

Česká spořitelna se rozhodla zrušit účet syrské rodině, která v Česku legálně žije a pracuje. Prý kvůli jejich zemi původu. Co si o tom myslíte?

Čerpám jen ze zdrojů či informací, které jsou uvedeny v odkazu na článek v iDnes.cz. Z těchto informací je zřejmé, že se jedná o poněkud nešťastný případ, i když některé aspekty tohoto případu jsou evidentně nestandardní a iracionální.

Především je pro mě překvapující, že Česká spořitelna tak striktně respektuje sankce, které mezinárodní společenství uplatňuje proti vládnoucím režimům řady států, například Sýrie , Severní Koreje nebo Íránu. Protože mi nejsou známy další případy, kdy podobné ekonomické či jiné subjekty jsou pod tlakem sankcí mezinárodních institucí, mohu jen těžko posuzovat oprávněnost či opodstatněnost opatření, které provedla Česká spořitelna vůči syrské rodině.

Problém však vidím v tom, že ačkoliv je zmínka o „syrské rodině", která se údajně po několika letech, co žije a pracuje v Česku, dočkala nepříjemného překvapení, pak z informací vyplývá, že rozhodně nejde o klasickou a regulérní syrskou rodinu. Dále, podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého, banka účet zrušila pouze otci této rodiny, přičemž vycházeje z předpokládané sankce, bylo toto opatření nezbytné, protože účet této rodiny, zřejmě pod tlakem mezinárodních institucí, vydávající tyto sankce, byl sledován a pracovníkům České spořitelny nezbylo, než to opatření akceptovat a realizovat.

Pokud však byl účet zrušen otci rodiny, bez dalších represívních opatření a pokud byly finanční částky zrušeného účtu převedeny na jiný (jiné) účty rodiny (dcer), pak bych v tom neviděl zas až tak zásadní problém.

Nemůže za tím být politika? Aktuální atmosféra v Česku není nakloněna lidem z Blízkého východu.

Politika je vždy a všude tam, kde se jedná o významné ekonomické zájmy. Pokud byly na jmenované státy, tedy na Sýrii, Severní Koreu a Írán vydány sankční opatření, je to již politické rozhodnutí, protože se jedná o akt proti státu, nikoli proti individuálnímu, potažmo soukromému subjektu.

Bohužel tyto sankce jsou mimo jiné uplatňovány i proti jednotlivcům, státním příslušníkům těchto států. Že Česká republika akceptuje vydané sankce, nemusí ještě jednoznačně znamenat, že není nakloněna lidem z Blízkého východu, je ale nutné rozlišovat, o jaké „lidi" se jedná. Jiný přístup může být k osobě zmíněného otce, jiný bude např. proti člověku, který se zabývá byznysem komodity, která může hrát významnou roli v mezinárodní politické situaci, jako jsou zbraně, chemikálie, drogy a podobně.

V případě syrské rodiny je také pozoruhodné, že podle informací z uvedeného zdroje otec prý neprokázal trvalejší vazbu na Českou republiku, protože pracuje a dlouhodobě se zdržuje v zahraničí, přičemž však obě jeho dcery v ČR studují a bydlí již několik let. Je tedy otázka, zda se jedná o klasickou rodinu, nebo o samostatně, resp. odděleně žijící příslušníky této rodiny.

Bankovní účet otce, který se v Česku nezdržuje a nemá, jak ze zdroje vyplývá, trvalejší vazbu na Českou republiku, může oprávněně vzbuzovat jistá podezření, ze kterého vyplynulo opatření ke zrušení jeho účtu. Na druhé straně obě jeho dcery mají u nás i nadále otevřené zcela funkční účty, takže lze předpokládat, že k žádné újmě nedošlo.

Nevypadá to však jako uplatnění kolektivní viny? Jste ze Sýrie, vládne tam Asad, takže máte smůlu a rozlučte se s účtem…

Uplatňování kolektivní viny je v tomto případě rovněž problematické, protože nejde o věc, ve které je rozhodováno z titulu našeho státu, ale pouze z nutnosti respektovat opatření, které je dáno, bohužel, vyšším orgánem, které je Česká republika povinna respektovat.

Nemyslím, že by naše orgány zašly až tak daleko, aby se vyžívaly v uplatňování tzv. kolektivní viny a regulérně postihovaly občany těchto států jen proto, že jsou jejími státními příslušníky. Není mi rovněž známo, že přes postoje některých „mimořádně" loajálních a aktivních politiků k orgánům EU, by oficiální politika ČR byla zainteresována na podobné diskriminační vlně, když jisté mezinárodní diskriminační aspekty musí, bohužel, akceptovat.

A nebo je dobře, že české banky jsou přísné k osobám z rizikových zemí?

Problém je v samotném pojmu a opodstatněnosti nazývat bankovní domy jako "české banky", protože nevím, která banka je skutečně ryze česká. Proto je nesnadné posuzovat, zda "přísnost" vůči osobám z rizikových zemí, vyplývající víceméně z rozhodnutí vyšších orgánů, než z vlastní iniciativy, je opodstatněná či nikoli.

Takzvané české banky se zahraničním vlastníkem budou vždy nuceny respektovat rozhodnutí vedení bank, pokud to není v rozporu s českými zákony, legislativou a jurisdikcí. Pokud dojde snad občas k nějakému podobnému kroku či opatření ze strany "českých" bank, bude to jen proto, že to vyžadují interní předpisy a nařízení, které jsou pracovníci povinni respektovat.

