Procházková se po pěti letech zázračně probrala z kómatu: odchod novinářky lidi překvapil

Na svém Facebooku známá novinářka, která se nejčastěji věnovala tématům mezinárodních vztahů a zahraničních konfliktů, napsala: „V Lidových novinách se právě teď ději věci, se kterými nemohu souhlasit. Odmítám být sluhou Andreje Babiše a z Lidových novin PO 27 LETECH ODCHÁZÍM."

Výbuchem, jak uvádí média, se stal text údajné zástupkyně humanitární organizace Taťjany Horákové, která podpořila stanovisko premiéra Andreje Babiše v otázce syrských uprchlíků.

Hodně lidí v komentářích na Facebooku a Twitteru vyjádřili Procházkové podporu.

Jana Nosková: „Petro díky, dává to smysl. Nejvíc mě zamrazilo, když Lidovky ignorovaly tisíce občanů na Václavském náměstí. Držíme Vám palce. Všem novinářům, kteří hájí demokracii. A zjevně to chce čím dál tím větší odvahu. Dík."

Václav Ševčík: „Paní Petro jsem s Vámi a držím palce! Pokud jste dosud setrvávala v LN, měla jste k tomu jistě důvody a jednou se k tomu vyjádříte. Někdo dá viníkovi jen jednu šanci, někdo druhou a někdo i třetí. Vy jste odhaduji dosti moudrá a tolerantní žena."

Dan Rising: „Držím vám palce a děkuji za tuto reakci i když vím, že to nebylo lehké."

Většina uživatelů ale byla ohromená tím, že reportérka se rozhodla odejít z redakce až teď.

Pavel Šafr: „Proč tak pozdě? Bylo to frustrující, že jedna z nejlepších novinářek v naši zemi tak dlouho mlčela. Místo etudy na téma hrdinství by byla spíše na místě veřejná omluva. Lidové noviny hanebně slouží zlu už pět let. Vy jste to neviděla? To se mi nechce věřit."

Petra Procházková se dnes ráno probudila, otevřela Lidovky a zjistila, že je koupil Babiš. Dobré ráno, paní Procházková! — Tomáš Kaplan Fojtík (@panKaplan) 24. září 2018