Europoslanec Štětina se opět postavil za nacisty z ukrajinského praporu Azov

Europoslanec Jaromír Štětina se zúčastnil besedy o ukrajinské krizi v Radnicích na Rokycansku. Štětina se jen několik hodin před diskuzí vrátil z Ukrajiny, kde navštívil východní frontu a dočkal se vřelého vítání.

Podle europoslance jsou ukrajinské dobrovolnické prapory nazývány fašisty, protože ubránili cestu ze severu na Krym a Rusko jim to nikdy neodpustí. „Několikrát jsem se s těmi „fašisty" setkal," prohlásil europoslanec.

„A fašismus? To je směšné. Protože nejvíce proklínaný prapor Azov, ten operuje kolem Mariupolu. Protože to je staré židovské město, tak v řadách bojovníků Azovu je asi třicet, možná i čtyřicet židů. Žádný nacista na světě nebude jaksi spolupracovat s židy, to je samozřejmě nesmysl. Není to tedy občanská válka," pokračoval Štětina.

Štětina tvrdí, že Ukrajinci jsou hrdí nacionalisté. „Ukrajinci se totiž na rozdíl od nás, když byli napadení, začali bránit. A to je hodné obdivu," řekl.

Znakem praporu Azov je runa Wolfsangel, kterou za Druhé světové války používala nacistická divize SS Das Reich. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že Azov porušuje pravidla vedení války masovým rabováním, mučením, únosy novinářů a znásilňováním.