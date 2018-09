Kandidát do Senátu ČR o Krymu, velké ekonomické krizi a možné válce

V ČR se střídá generace politiků. Zmizeli „osmašedesátníci“ a za touto kulminací je generace aktivních politiků roku 1989. Nastává čas třicetiletých ministrů nebo zkrátka nových tváří. Neokoukanou osobností je senátorský kandidát Miroslav Šafář. Zatím je to člověk z lidu, zítra možná politik. Jakými cestami tečou jeho myšlenky, co říká jeho hlas?

Proč je Krym pro Rusy tak důležitý?

Šafář: Protože má pro Rusko prastarý a mystický význam. Úplně na začátku kolem roku 975, kdy Krym patřil Byzantské říši, nastoupil na trůn mladý císař Basileios, spolu se svým mladším bratrem Konstantinem (jednalo se o celoživotní dvojvládí), kde však otěže držel Basileios. Došlo ke vzpouře jeho generálů, kteří chtěli získat trůn. Byli to Bardas Skleros a Bardas Fokás. Bardas Skleros obsadil Krym a vyhlásil samostatnost. Basileios v zoufalství požádal o pomoc pohanského knížete Vladimíra z Kyjeva. Ten si za tuto pomoc vymínil císařovu sestru Annu Porfyrogennétu, která se tak stala první ruskou kněžnou byzantského původu. Díky tomu byla Rus pokřtěna a došlo k povalení sochy Peruna do vod Dněpru. Od těch dob je Rusko křesťanské. Protože došlo k opakovaným sňatkům ruských knížat a byzantských princezen, přešla tak myšlenka císařství z Byzance na Rus, ve které vzniklo tím pádem carství a myšlenka „dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude…", a která má prazáklad právě v těchto dobách.

Jak vnímáte jeho historii?

Krym byl původně řecké území, kde se usadili i Gótové. Posléze území připadlo Římské říši, potažmo Byzanci. Poté díky nájezdu Mongolů do Ruska tam vznikl Krymský tatarský chanát, který poté podléhal tureckému sultanátu. Tento sultanát vznikl na troskách Byzantské říše. V době válek Ruska s Krymským chanátem došlo za Kateřiny Veliké k ovládnutí Krymu Ruskem. Od těch dob je ruský, a sice s převahou rusky se cítícího a rusky mluvícího obyvatelstva.

Proč bychom měli upřít obyvatelům Krymu nárok na sebeurčení cestou referenda?

Obyvatelům Krymu bychom samozřejmě nárok na sebeurčení cestou referenda upírat neměli, protože jak jistě víme, Krym se dostal do Ukrajiny v 50tých letech jako dar Chruščově Ukrajině. Chruščov sám z Ukrajiny pocházel. Tohle přechodné období způsobené komunistou Chruščovem nehraje žádnou roli, Krym prostě Ukrajině nepatří.

Je možné vidět paralelu s připojením Těšínska k ČSR?

Ano i ne, Těšínsko bylo rozděleno pomocí zbraní, ale i politiky, většinově v náš prospěch, ale šlo o spor dvou znovuvytvořených, leč historicky ukotvených států ČSR a Polska, což se ve sporu Ukrajina vs. Rusko naprosto říct nedá, protože Ukrajina vznikla jako zbytková podstata na tzv. Divokých polích, která zbyla po bojích mezi Ruskem, Poláky, Tatary a Tureckem. Perejeslavskou smlouvou připadla po přísaze Hejtmanů Rusku, jediný z Hejtmanů, který byl proti byl Bogun….

Kdyby se Krym roku 2014 nepřipojil („nevrátil do rodného přístavu") k Rusku, jaký by byl následný vývoj na poloostrově?

Jednoznačně válečný, podobný tomu, který je na Donbase

Jak se domníváte, že se současná situace bude dále vyvíjet?

Směřujeme k velké ekonomické krizi, která propukne nejpozději v letech 2020-2022 a bude-li doprovázena velkou válkou, to je otázka.

Jde-li o Krym, vměšuje se Západ do událostí v cizím regionu?

Ano, jednoznačně se Západ vměšuje do událostí v cizím regionu.

Byl podle Vás Majdan legitimním převzetím moci?

Sledoval jsem to pečlivě a nikdy nezapomenu, jak do policistů v kordonu najížděla nákladní auta a jak „neznámí střelci" pálili chvílemi do policistů a chvílemi do demonstrantů. Je také veřejným tajemstvím, že Spojené Státy investovaly miliony dolarů na svržení regulérní vlády. Tohle bylo skutečné vměšování.

Co byste rád ještě za sebe dodal?

Rád bych ještě dodal, že podle knihy paní Natálie Naročnické (a nejen podle ní!) vidím situaci tak, že Rusko se dostalo na samou mez. Ztratilo 40 % svého území od dob carismu. Že se na něj utočí ze všech stran a všemi prostředky, ve snaze jej ekonomicky ovládnout, případně zcela rozvrátit. Je zázrakem, že se v 90tých letech nerozpadlo na kusy. Zároveň si současnou vládu v Rusku vůbec neidealizuji. Současnou situaci vidím optikou černo-žluto-bílé vlajky.

To jsou barvy imperiální, že?

Obávám se sil, které třímají skutečnou moc ve světě, která sahá až do Ruska. Obávám se, co tyto síly jsou schopné provést.

Poznámka:

Senátorský kandidát Miroslav Šafář celý život pracuje jako praktický veterinární lékař.

Mezi jeho zájmy patří hlavně historie, historiografie a zoologie. Je mu 56 let, je ženatý, má dvě děti. Do Senátu kandiduje za „Rozumné" jako nezávislý.

