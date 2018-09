Hlava Zakarpatské oblasti spatřil hrozbu v Česku

Během vystoupení v přímém přenosu televizního kanálu 112 Moskal připomněl, že do roku 1944 patřilo území Zakarpatské oblasti Československu. A po příchodu sovětů si podle jeho slov mnozí obyvatelé ponechali české a maďarské pasy. „Nyní u nás začne seriál číslo dvě — v Česku se nastoluje otázka o poskytnutí občanství bývalým poddaným Československa v Zakarpatsku," prohlásil.

V posledních dnech se předmětem sporů stalo vydávání maďarských pasů obyvatelům regionu v maďarském konzulátu ve městě Běregovo v Zakarpatské oblasti. Ukrajinský ministr zahraničních věcí Pavel Klimkin kvůli tomu prohlásil, že je připraven vyhostit maďarského konzula. V Budapešti to vyhodnotili jako nepřátelský krok, který „by postavil vztahy mezi oběma zeměmi do jiných rozměrů a nezůstal by bez odpovědi".