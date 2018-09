Telička zuří na internetu: Jsem rád, že jsem zrádce! O Maďarsko už ale nejde

„ANO včera u Ondráčka potvrdilo, že je schopné všeho. Vyměnit cokoliv za cokoliv. Hodnoty jsou pro něj slovem patřícím do slovníku cizích slov. Původní proklamovaný étos byl již definitivně rozmetán. Koalice je též stvrzena. Za těchto okolností jsem skutečně rád, že jsem ´zrádcem´. On jim je totiž v reálu někdo úplně jiný," napsal Telička na své stránce na Facebooku.

© AP Photo / Petr David Josek Babiš jde proti EU: Orbán je jediný, kdo chrání Evropu před migranty. Telička je zrádce

Babiš nazval pana Teličku a Ježka z ANO zrádci, protože v otázce hlasování o odebrání hlasovacího práva Maďarsku hlasovali pro, i když sám politik je na straně Maďarska.

„Takže já stojím za Orbánem, my jsme spojenci a V4 funguje. A pokud jde o nějaký nesmyslný návrh evropských poslanců, kteří tam za rok nebudou, tak mě samozřejmě mrzí, že ti naši hlasovali tak, jak hlasovali, ale oni tam hlasují sami za sebe. A to, že nás zradili Telička i Ježek, je jasné a je to pro nás samozřejmě poučení," řekl Babiš dříve.

Na druhou stranu však ANO podpořilo pana Ondráčka, což se nelíbí již zmíněnému panu Teličkovi. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny včera nedoporučil vydat ke stíhání Ondráčka, který prohlásil, že prezidentský kandidát Michal Horáček spolupracoval s tajnou policií minulého režimu StB. Podle informací iDNES ochránily Ondráčka hlasy ANO, SPD, KSČM a Marka Bendy z ODS.