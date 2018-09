Kuras: za sebevraždu Západu mohou zlevicovělí intelektuálové univerzit a politiky (VIDEO)

Věhlasný spisovatel Benjamin Kuras na svém účtu na YouTubu zveřejnil rozhovor, ve kterém vysvětluje svůj záměr kandidovat do senátu. Nevynechal v něm ani téma pomalé sebevraždy západní civilizace díky nezvládnuté migrační politice.

Benjamin Kuras v rozhovoru prohlásil, že se chce stát senátorem, aby mohl „otevírat mysli" senátorům ve věci sebevraždy západní Evropy.

„Já se už dvacet let ve svých knihách a článcích zabývám pomalou sebevraždou západní civilizace. To vykvétá do vnitřního rozkladu způsobeného zlevicovělými zmarxističtělými intelektuály na univerzitách a dnes již i v politice."

Kuras také promluvil o tom, že jeho nakladatel daroval členům parlamentu jeho knihu, aby jim otevřela oči ve věci migrace. Strategie však nebyla úspěšná. Většina senátorů ji nečetla, prohlásil.

„Když před rokem můj nakladatel daroval moji knihu Jak zabít civilizaci zdarma všem parlamentářů, tak velká většina ji nepřečetla, buď zahodila, nebo ji předala někomu jinému. Menšina, která ji přečetla, částečně změnila názor."

Spisovatel prohlásil, že by senát rád viděl jako místo, které projednává nadčasové otázky a vytváří řešení, jež by následně mohla společnost používat při strategickém rozhodování o svém osudu.

„Senát pokládám za těleso, který by nemělo být až tak aktuálně politické, jako dolní sněmovna, kde se řeší každodenní otázky, ale za debatní fórum nějakých mudrců uvažujících nad nadčasovými otázkami, kteří by vytvářeli morální a ideový kompas."

Při hovoru o současné situaci okolo migrace ve Velké Británii autor prohlásil, že imigrace do Británie byla pozitivní věc vytvářející různorodější prostředí (v pozitivním smyslu) až do bodu, „kdy se to zvrtlo".

„Vím přesně, kdy se to zvrtlo. Zvrtlo se to za Toni Blaira během vlády labouristů, která si dala za úkol změnit složení obyvatelstva tak, aby v Británii již nikdy nemohl vyhrát konzervatismus. Tak to tehdy řekli," dodal Kuras s tím, že vláda země následně "otevřela" hranice.