Letecké opravny LOM Praha opravují dopravní vrtulníky afghánské armády, které byly těžce poškozeny při bojích s Taliby. Podnik získal zakázku od NATO za více než 300 milionů korun před dvěma lety.

Jeden z vrtulníků mechanici opravovali víc než půl roku. „Čekáme na náhradní díly z Ruska, ale nejsou to obyčejné náhradní díly. Jsou to díly, které se používají jenom pří výrobě tohoto vrtulníku," řekl mechanik Dvořák.

Kvůli zakázce musel LOM Praha vyvinout vlastní technologii opravy a schválit ji u ruské konstrukční kanceláře. „Při normálních okolnostech se k takovýmto opravám nikdy nedostaneme, protože v České republice jsme to nikdy nedělali," informoval konstruktér Petr Hajšl.

Kromě afgánských strojů český podnik také opravuje dopravní a bitevní vrtulníky ruské výroby, které působí v AČR. Česko jich používá tři desítky.

„Kdybychom neměli zaručenou dodávku náhradních dílů, tak by to ohrozilo obranyschopnost České republiky," prohlásil ředitel tiskového odboru ministerstva obrany Jan Pejšek.

Minulý týden vláda schválila nákup náhradních dílů z Ruska pro české vojenské vrtulníky za 800 milionů korun.

Sputnik požádal o komentář ruského vojenského pilota i experta Dmitrije Drozdenka.

Proč v Afghánistánu používají ruské vrtulníky? NATO není schopno nabídnout nějaké své stroje?

Existují tři důvody. První důvod je historický, ještě z dob afghánské války tam SSSR dodával své vrtulníky, na kterých se učili Afghánci. Za druhé, ruské vrtulníky, pokud mluvíme o Mi-8 a Mi-24, jsou vhodnější pro afghánské podmínky. Mám na mysli možnost pracovat v horském vzduchu, výkon, nosnost a odolnost proti prachu. Ruské vrtulníky těmito ukazateli překonávají vše americké vrtulníky. Třetím důvodem je cena. Nejen cena stroje, ale i cena provozu vrtulníku.

Právě kvůli výše uvedeným skutečnostem Pentagon, i přes protiruské sankce, trval na Kongresu, aby USA koupily ruské vrtulníky pro afghánskou vládní armádu. Kromě toho stejné ruské vrtulníky po okupaci Spojených států koupil i Irák. To vše je spojeno s provozními důvody. Pokud Mi-8 musí projít vážnou technickou údržbou po asi 1 000 hodinách letu, Black Hawk po 300 hodinách. Americká technologie je příliš jemná a příliš slabá. Black Hawk se v horách nemohl zvednout se střelky, protože neměl sílu, zatímco Mi-8 klidně nesl na palubě výsadkáře.

Používá se ruská vojenská technika, zejména vrtulníky, v jiných operacích NATO?

Samozřejmě. Dokonce civilní. Například vrtulníky společnosti Vertikal zhruba před třemi lety evakuovali sestřelené Chinooky.

Česká republika se při údržbě a provozu vrtulníku Mi neobejde bez Ruska?

Česká republika, stejně jako Polsko a mnoho dalších zemí bývalého socialistického tábora, provádí krátkozrakou politiku v oblasti provozu strojů. V určitém okamžiku se vláda těchto zemí domnívala, že nepotřebují sovětskou techniku, a rozhodli se prudce posunout k normám NATO. Posunuly se a nyní nemůžou vykonávat všechny výrobní fáze.

Česká republika využívá cenového dumpingu u svých podniků opravy letadel, aby odebírala zakázky u Ruska.

V zemích NATO se často mluví o nutnosti nahradit techniku ruské výroby, ale i nadále ji využívají. Zřeknou se země NATO v krátkodobém hledisku ruské techniky?

Je to složitá otázka a závisí na politické vůli vedení země. Amerika věří, že ruské stroje se nevlézají do svých standardů. Není to však vojenská, ale ekonomická koncepce, tedy podpora amerického vojensko-průmyslového komplexu, který se skutečně živí na úkor zemí NATO.

Ruskou techniku používají členové NATO. Například Řecko je členem NATO a je ozbrojeno komplexy S-300. Nic strašného a nadpřirozeného se však nestalo. USA a Řecko spolupracují a otevírají základny navzdory přítomnosti těchto komplexů. Toto je podobné se stejným příběhem s Tureckem. To znamená, že Řecko má systémy S-300 protivzdušné obrany a to nevadí USA, ale trochu modernější S-400 Turecku už nemůže být dodáno. Kde je logika? Žádná logika! Je to otázka peněz.

To znamená, že ruskou techniku budou i nadále využívat státy NATO. Koncern Kalašnikov nedávno představil nový osvědčený model svého samopalu pro náboje standardu NATO. Američtí zbrojaři byli velmi rozhořčeni.

