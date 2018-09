Prahu rozhýbe jen silný primátor, žádná „ryba, která smrdí od hlavy!“, říká kandidát č. 13

Sputnik se ptá Pavla Sehnala, kandidáta na primátora Města Prahy: Jaká je Vaše vize? Jaké budou Vaše první kroky v případě, že v říjnových volbách zvítězíte a usednete do primátorského křesla?

Co bych uvedl zaprvé je, že Prahu by měli řídit Pražáci. Já jsem se na rozdíl od některých ostatních kandidátů v Praze narodil. Na Žižkově jsem chodil na základní školu, na Smíchově jsem chodil do Preslovy ulice na průmyslovku, ČVUT jsem absolvoval v Dejvicích. Myslím si, že ten, kdo v Praze studoval, žil, a já už tady žiju 54 let, tak Prahu zná. Může být tudíž správným primátorem, protože potřeby města zažil a prožil na vlastní kůži. Co se týká našich priorit. Krásná Praha (krasne-mesto.cz), taková je iniciativa vzešlá z ODA. Myslím si, že to nejzásadnější, a to, co nás odlišuje od ostatních politických uskupení, je, že říkáme, že bychom se měli postarat o práci v místě bydliště. Co tím rozumíme? Jsou tady velká sídliště jako Jižní Město, kde je 90 000 občanů, pouze 10 000 tam najde práci. Všichni ostatní musí jezdit někam do centra Prahy za prací, což zvyšuje potřebu dopravní obslužnosti.

Měla by se tedy zlepšit infrastrukturní propustnost či opravdu hodláte působit tak, aby se objevovaly lokální pracovní příležitosti? Co navrhujete?

Je to o tom vytvořit pracovní příležitosti. Forma, kterou k tomu chceme přistoupit, je změna tzv. metropolitního plánu. Ta současná sídliště byla spíše „noclehárnami" pro lidi. Tehdejší architekti-urbanisté neuvažovali tak, jak uvažujeme my dnes. Nevybudovali dostatečnou kapacitu firem, kanceláří, kde by se lidé zaměstnali. V některých městských částech k tomu došlo postupným vývojem. Např. v Letňanech, kde žije 30 000 obyvatel, byly dříve továrny, viz Avia. Továrny zanikly. Místo nich tu nalezeme skladové areály, což nutí lidi, aby jezdili za prací někam jinam.

Řada původních firem zanikla v 90. letech. Chcete formou investičních pobídek lákat investory, kteří by obnovili výrobu a tím i pracovní příležitosti?

Investiční pobídky — to je segment, který patří také do politiky. Myslím si ale, že v případě Prahy není správně použitelný. Spíše půjde o změnu územního plánu. V městských částech s převahou bydlení, tam stavme kanceláře. Opačně: kde převažují kanceláře, tam stavme byty. Každá jednotlivá městská část by si touto cestou měla vyřešit v rámci svého regionu to, aby lidé nemuseli za prací cestovat jinam. Tím odlehčíme metru, vnitřnímu okruhu Prahy…

Když říkáte, „ať je Praha řízena Pražáky", berete v potaz fakt, že řada lidí zaměstnaných v Praze jsou tzv. přespolní, kteří mezi metropolí a svými domovy každý den pendlují? Už jen takové letiště Václava Havla poskytuje práci lidem nejen třeba z Kladna, ale i ze vzdálenějších měst a vesnic.

Ano, je to mimořádný velký problém Prahy. Denně do Prahy vjíždí 300 000 automobilů. Jen 3 000 z nich, tedy 1 %, je schopno zaparkovat na záchytných parkovištích. Myšlenka, kterou přináší Občanská demokratická aliance, je tato: pojďme prodloužit současné linky metra — trasu A, trasu B, trasu C, a to o dvě tři stanice. Půdorys dnešního metra už byl překonán rozvojem Prahy, prodloužíme-li stanice o dvě tři stanice směrem z Prahy ven, můžeme vybudovat záchytná parkoviště právě na těchto nově zřízených zastávkách metra. Ti, kteří do Prahy musí jezdit, by se už poté jistě z těchto okrajových parkovišť dokázali dostat do centra kolejovou dopravou. Zda musí nebo nemusí do Prahy přijíždět denně 300 000 automobilů, na to hledejme odpověď v logice, kterou uplatňujeme pro jednotlivé pražské části a již lze vztáhnout na jednotlivé regiony ČR . Bude-li např. v Ústí či jiných krajských městech dostatek zajímavé a dobře placené práce, lidé se zaměstnají ve svém krajském městě a nebudou mít potřebu jezdit do Prahy za vyšším výdělkem.

Jak chcete vyřešit problém s modrými parkovacími zónami v Praze? Ptám se s ohledem na návštěvníky Prahy, kteří sem nutně nejedou za prací, nýbrž občasně třeba za kulturou atd.

Praha potřebuje podzemní parkoviště. Když dnes jedete např. na Ministerstvo financí, nemáte tam kde zaparkovat. Jste skutečně odkázán na městskou dopravu nebo na taxíka. Při dnešních stavebních možnostech je lze vybudovat podzemní parkoviště prakticky kdekoliv. Co se týká parkování v jednotlivých městských částech, resp. zda má nebo nemá být jedna modrá zóna pro celou Prahu… Domnívám se, že bychom měli být v tomto smyslu komplexnější, tedy aby existovaly parkovací karty pro jednotlivé městské části, vedle toho dražší parkovací karta pro celou Metropoli. Ten, kdo má důvod a potřebu parkovat na více místech ve městě, si koupí kartu dražší pro celou Prahu. Kdo bude chtít parkovat hlavně v místě svého bydliště, si koupí kartu levnější.

A kde budou parkovat příležitostní návštěvníci Prahy, senioři, příbuzní na návštěvě?

Pokud by to bylo možné a nebylo by to na úkor jejich volného času, bylo by dobře, kdyby tito mohli zaparkovat právě někde na záchytných parkovištích. Jinak se budou muset opravdu dobudovat další parkovací kapacity.

Chceme zlevnit bydlení všem. Osobně se ostře vymezuji proti pojmu „sociální bydlení", tak jak je někteří levicoví politici zde prezentují. Sociální bydlení, jak je oni prezentují, je o tom, že my všichni, co chodíme denně do práce, bychom měli nechat ze svých peněz postavit byty pro ty, kteří jsou lajdáci a do práce nechodí. Dnešní míra nezaměstnanosti je tak nízká, že každý, kdo chce pracovat, tak může. Představte si takovou situaci, že lidé, kteří jsou sociálně slabší, mají problém si zorganizovat vlastní život, budou z něčí iniciativy sestěhováni do jednoho paneláku, sídliště… Jak asi ten panelák bude vypadat za pár let, kdy lidé, kteří nejsou schopni postarat se sami o sebe, se budou muset postarat o svěřený majetek? Vzniknou nová ghetta, vybydlené paneláky. Já si myslím, že pokud chceme nějaké matce, která má sociální problém, protože má děti a nedostatečný příjem, umožnit kvalitnější bydlení, zařiďme to cestou státního příspěvku, nikoli ale tím, že vytvoříme paneláky pro „sociálně slabší". Jak dosáhnout stavu, aby bydlení zlevnilo? Praha má zablokovány desítky, ne-li stovky projektů, kdy developeři čekají deset patnáct let, než dostanou stavební povolení. V daném smyslu jsme na tom nejhůře v Evropě. Uvolněme trh s byty, uvolněme zablokované projety. Co se týká tvrdých čísel: s prominutím za komunistů se stavělo 60 000 bytů ročně. Nyní se staví polovina. Deficit na trhu s byty narůstá. Komerční pronájmy ukusují z bytového fondu. Pomůže jedině nová výstavba. Pak bydlení zlevní všem.

Tohle vše může ovlivnit primátor? Takové dalekosáhlé koncepční změny? Mimochodem, sám si vzpomínám na dobu, kdy na Malé Straně bydleli ještě „pražští Češi". Teď jsou tam kanceláře. Snad i převažují ty zahraniční.

Změna metropolitního plánu je v rukách Magistrátu Hlavního města Prahy. Zde se řeší všechny připomínky v souladu se zákonem. Je zde na místě i iniciativa starostů jednotlivých městských částí. Oni si musí klást otázky, kolik lidí tam bydlí, kolik z nich tam může pracovat. Oni se musí také snažit, aby se dosáhlo rovnováhy. Co se týká primátora, říká se, že „ryba smrdí od hlavy". V tomto případě samozřejmě silný primátor v čele Prahy může být osobnost, která rozhýbe magistrát. Měl by jím být člověk, který má praktické zkušenosti, neměl by to být „čistokrevný politik". Ať je to raději někdo, kdo už něco postavil, kdo už řídil nějakou firmu či společnost, kdo má schopnost rozhodovat a nést za to odpovědnost. Jak jsem řekl, primátor musí být silná osobnost.

Máte v programu „Praha bezpečná". Co třeba taková průměrná žena, která se ocitne večer v Praze bez doprovodu. Může se cítit bezpečně? Přece není všechno jen o sprejerech a vandalech…

Bezpečnost Prahy má mnoho vláken a dimenzí. Městská policie by měla dbát na běžný pořádek. Pak tu je otázka předcházení terorizmu apod. Co se týká případu, kdy žena jde po noční ulici a hrozí příslušná rizika… Pojďme v první řadě osvítit ulice, cyklostezky. Trochu odbočím, podpořme lidi, aby jezdili do práce na kole, ale i to, aby měli možnost práce z domova. Zpět: Přehledné prostředí včetně osvětlených chodníků může podpořit bezpečnou dopravu a bezpečnou Prahu obecně.

Ještě v programu čtu, že pacient se nesmí cítit jako „nevítaný host v ordinaci lékaře"… Jak dosáhnout rychlejšího odbavení u lékaře, když máme nedostatek lékařských kádrů?

Otázka zdravotnictví je větší než to, co může přímo vyřešit primátor. Mnoho lidí má pocit, že zdravotnictví je zadarmo, ale není. Dohromady nás stojí asi 300 mld. korun. Na jednu stranu není možné, aby po čtrnácté hodině jste v nemocnici museli „shánět" doktora, na druhou stranu není možné, a to říkám jako člen pravicové strany, aby se člověk o své zdraví aktivně nestaral. Má Praha dostatek lesoparků, sportovišť? Umožňuje Praha obyvateli města aktivní realizaci, zejména po pracovní době? Tohle všechno už primátor řešit může. Pražan by měl vykonávat užitečné činnosti a i ty, které mu pomohou uchránit zdraví.

Pokud se čtenáři seznámí s plným zněním tiskové zprávy ODA z 25. 9. 2018, seznají, že… Citujeme: „Kandidát na pražského primátora Pavel Sehnal /ODA/ označil za nátlak skutečnost, že dědicové slavného režiséra Miloše Formana po něm požadovali zaplatit částku 600 tisíc korun za nezveřejnění jejich tiskové zprávy (dědiců, pozn.), ve které se distancovali od kampaně na přejmenování areálu v Holešovicích na Park Miloše Formana." Mohl byste, prosím, stručně vyjádřit podstatu sporu?

Předem jsem se s dědici po Miloši Formanovi setkal a seznámil je se svým projektem na vznik Parku Miloše Formana v Holešovicích a požádal je o souhlas a podporu. Jejich souhlasný podpis pod petici (za přejmenování parku, pozn.) jsem oficiálně veřejně předal novinářům na předešlé tiskové konferenci. Zvrat nastal, když moji kolegové z produkčního týmu převzali jednu větu z veřejné facebookové pozvánky dědiců (na akci dědiců na Žofíně, pozn.). Ona věta zní: „Ať žije Forman, napsali Voskovec a Werich na dřevěný plot." Dědicové požádali o odstranění této věty z tiskovin ODA, protože k ní mají údajně autorská práva. Bylo jim vyhověno. K mému překvapení a pohoršení na poslední ze společných schůzek přišli s požadavkem, abych jim zaplatil částku 600 000 korun, která by měla pokrýt jejich dluh z poslední akce, kterou uskutečnili právě pod názvem „Ať žije Forman!" a které jsem se neúčastnil. Tuto formu nátlaku jsem odmítl, ale jako projev vstřícnosti jsem nabídl, že stejnou částku věnuji divadlu, resp. na vytvoření exponátů pro výstavu Miloše Formana v létě příštího roku.

Budeme Vám držet palce a děkujeme za rozhovor

V prvorepublikovém filmu „Svět patří nám" (ČSR/1937) W+V napsali na plot bílou barvou na dřevěný plot: „Až žije Forman!" V té době byl režisér Forman ještě pětiletým dítětem, proto filmový nápis „Forman" na plotě neodkazuje na Miloše Formana, nemá se slavným režisérem nic společného. Dědicové Formana si v naší době zkrátka všimli zajímavé skutečnosti a podobnosti, kterou skýtá epizoda z černobílého snímku, v němž excelovaly tehdejší hvězdy Voskovc a Werich. Vyslovili nahlas, co viděli ve filmu. Tedy to, že „Ať žije Forman", napsali Voskovec a Werich na dřevěný plot! Když se ODA pokouší na počest předka dědiců Miloše Formana přejmenovat pražské Výstaviště a použije k tomu, v dobré víře (viz tisková zpráva ODA, 29. 9. 2018), stejného diváckého postřehu jako Formanovi dědici, dědici tvrdí, že jejich postřeh má mít hodnotu 600 000 Kč, že jim „patří" a nikdo další jej nemůže replikovat. Dané „duševní vlastnictví" Formanovi dědici vyčíslili sumou přesahující půl milionu korun. Možná jde o větší částku než ta, kterou dostali zaplaceno Jan Werich a Jiří Voskovec (přinejmenším jako filmové postavy), když kdysi dávno napsali ve filmu na dřevěný plot bílou barvou větu zvolací: „Ať žije Forman!" Co by z toho mohlo vyplývat? Nikomu nevyprávějte obsah celovečerních filmů, které jste zhlédli. Každé vaše slovo by totiž mohlo podléhat zpoplatnění, mohlo by vás to přijít draho. Kandidát č. 13 nicméně navrhuje, že máte možnost podepsat petici.

