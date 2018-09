Expert: Češi jdou do armády kvůli penězům a ne proto, že by se báli Ruska

Rezervisté se jen hrnou, překročili jsme plán, hlásí česká armáda. A opravdu, do aktivních záloh se zapsalo více lidí, než se čekalo. V polovině září už měla armáda podepsaný kontrakt s 2705 rezervisty, z toho je 225 žen. Přitom letošní rekrutační cíl byl stanoven na 2400.

Expert: Česká domobrana není hrozba, je důsledkem migrační krize a selhání armády

Podle armády zálohy lákají Čechy kvůli zhoršující se situaci ve světě či vlastenectví. Také i kvůli finančnímu ohodnocení a lepší výzbroji a výstroji.

Vlastenectví a lepší podmínky jsou věci dobré, ale co ta údajná zhoršující se situace ve světě? Znamená to snad, že kvůli mediálnímu zastrašování Ruskem se Češi dávají k rezervistům? Nebo snad kvůli plánované americké základně v sousedním Polsku?

O aktivních zálohách Sputnik hovořil s bývalým policejním radou Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a kandidátem za stranu Rozumní do Magistrátu hl. m. Prahy Pavlem Oplem.

Armáda hlásí, že o aktivní zálohy je eminentní zájem. A zájemci se jen hrnou. Co si o tom myslíte?

Určitě jde o dobrou zprávu. Vláda by měla bleskově učinit taková opatření, aby úplně každý vhodný uchazeč mohl být do těchto záloh zařazen. Není nic horšího, nežli vhodné zájemce odmítat. Pro státní rozpočet jde o maličkost, kterou vláda snadno vyřeší škrtnutím jednoho z nesčetných nesmyslů, které financuje.

Čím si vysvětlujete ten zájem? Láká snad Čechy zaběhat si v maskáčích po výcvikovém prostoru, protože jinak mají prázdný a fádní život?

Věřím, že jejich motivace není tak povrchní a jde o srdcaře. V minulosti platilo, že k ozbrojeným složkám se obecně hlásili lidé s dobrodružnější povahou a sportovním zaměřením. Dnes vidím velkou změnu, kdy do těchto složek míří řada lidí pouze pro peníze. Je to také vidět na zoufalém stavu prakticky všech ozbrojených složek, čest výjimkám a srdcařům, kteří ještě zbývají.

Čeští vojáci stárnou a hloupnou? Jejich stav vás překvapí!

Problém je v tom, že vysokoškoláci z pochybných škol a podivných studijních oborů jsou dosazováni na vedoucí pozice. Nic z bezpečnostní oblasti neumí, nic neznají, ale řídí. Práce v ozbrojených složkách je velice specifická a tomu by měl odpovídat důraz na resortní vzdělávání, které dokáže svoje osnovy přizpůsobit nárokům v daných bezpečnostních složkách.

Podle názoru české armády zájemce do záloh táhne zhoršující se situace ve světě či vlastenectví. Jak to rozlišit? Česká mainstreamová média dnem i nocí straší zlým Ruskem, tak se více lidí hlásí do aktivních záloh? Jak tomu rozumíte vy?

Pokud do Armády ČR táhne zájemce vlastenectví, je to pro armádu i naši zem ta nejlepší zpráva. Bohužel velká řada lidí tam vidí kariéru kancelářského hrdiny s hrudí plnou vyznamenání ve slavnostní uniformě kdesi ve strukturách NATO. A to je nepřijatelné.

Ti, co straší Ruskem, jsou ti samí, kteří generují tyto kancelářské hrdiny, kteří systémově vedou naši armádu, a tedy bezpečnost naší země, do pekla. Nevěřím, že se lidé hlásí do aktivních záloh kvůli účelově šířené údajné hrozbě ze strany Ruska.

Bývalý výsadkár meria šance ČSĽA v boji s dnešnými armádami ČR a SR. Výsledok vás prekvapí

Tak samozřejmě ideální by byla kvalitní a akceschopná armáda. Bohužel realitu známe všichni, takže buďme rádi alespoň za tu zálohu. Jen doufám, že alespoň oni budou vycvičeni tak, aby mohli chránit naši republiku v našem regionu a ne kdesi v Asii či Africe.

Vy osobně byste se dal k zálohám?

Nejsem členem aktivních záloh a ani se k tomuto kroku nechystám. S ohledem na moji letitou praxi v řadách Policie ČR věřím, že mám dostatečný výcvik k tomu, abych v případě potřeby mohl kvalifikovaně pomáhat při obraně naší země. Dodávám, výhradně na našem území.

Současnému vedení resortu obrany nevěřím, stejně jako nevěřím vedení naší armády. I proto nemohu do aktivních záloh vstoupit.

