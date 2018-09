Český analytik: Operace RF v Sýrii napomáhá vyřešení migrační krize v Evropě

Účast Ruska v syrské vojenské kampani vyvolává různá a občas i diametrálně odlišná hodnocení. Od nepochopení typu proč se Rusové pletli do tohoto konfliktu, má to Rusko zapotřebí?— až po zcela jasné přesvědčení, že Rusko v podstatě zachránilo zemi i svět před mezinárodním terorismem a zachovalo syrskou státnost. Dne 30. září uplynou tři roky od chvíle, kdy Ruská federace zahájila vojenskou pomoc Sýrii. Jaké jsou hlavní výsledky účasti Rusů v syrském konfliktu, čeho je zde více — úspěchů nebo ztrát?— zeptal se Sputnik významného vojenského experta Martina Kollera.

Koller: Ruská akce v Sýrii zásadním způsobem napomohla k osvobození regionu od islámských teroristů, kteří bojují proti legálním vládám a všem tamním civilizovaným obyvatelům. Navíc se snaží rozeštvávat mezi sebou různé skupiny muslimů a muslimy a nemuslimy. Výsledkem byl masový útěk obyvatel. V současnosti byla ve spolupráci syrské armády, ruské armády a dobrovolníků osvobozena většina území Sýrie. Teď je většina syrských obcí (asi 1400) pod kontrolou vládních jednotek, ne islamistů. Tím jsou vytvořeny podmínky pro návrat uprchlíků a rekonstrukci země. Zároveň — а to je pro nás v EU nesmírně důležité — mizí důvod k masové migraci z regionu do Evropy a je možný návrat uprchlíků. Ti již nemohou být zneužíváni jako důvod k řízené islamizaci a afrikanizaci zemí EU bruselskými a německými radikálními euromarxisty. Dovolím si to čtenářům připomenout, že pouze ruská armáda a dobrovolníci působí v Sýrii legálně na základě pozvání legální vlády. Ta byla ustanovena po volbách, kdy byla zaručena všem možnost svobodně volit, včetně opozice. Ta volby bojkotovala, proto se nepodílí na vládě v Sýrii. Ruská pomoc výrazně omezila možnost šíření zločinných, extrémistických a necivilizovaných forem islámu, které se navíc opírají o organizovaný zločin, loupeže a obchod s drogami a lidmi a jsou špatným příkladem a ostudou pro všechny slušné muslimy. Ruská armáda navíc předvedla svoje bojové schopnosti a kvality své výzbroje. Chtěl bych zdůraznit, že její úspěch v Sýrii byl dosažen poměrně skromnými vojensko-technickými prostředky. Rusům se podařilo přesvědčit řadu občanů i politiků v regionu, že bojují za mír a spravedlnost a není to imperialistická armáda okupantů. Důležité je rovněž, že ruská armáda ukázala ochotu pomoci a spolehlivost z hlediska podpory spojenecké země bez ohledu na uměle vykonstruované mezinárodní problémy a masovou nepřátelskou propagandu. To je podle mého názoru výsledek tříleté ruské vojenské pomoci dlouho trpícímu syrskému národu.

A co je výsledkem aktivit západní koalice v Sýrii? Má podle vašeho názoru nějaký podstatný úspěch?

Přímo v Sýrii předvedly státy NATO málo pozitivního, případně jsou jejich výsledky v rozporu s tvrzením, že bojují proti mezinárodnímu terorismu. Nelze popřít, že USA se zasloužily o potlačení IS v Iráku. Nicméně to vedlo k přesunu sil iráckých teroristů do Sýrie. V Sýrii jsme viděli navíc několik podivných akcí na téma použití chemických zbraní syrskou armádou. Nakonec je vysoce pravděpodobné, že se jedná o falešné informace a komedie vyrobené na objednávku proti syrské a ruské propagandě. Chemický materiál měl navíc obaly z Německa a Nizozemska. Státy NATO pravděpodobně pomohly do určité míry Turecku, nicméně z hlediska míru v Sýrii lze konstatovat, že bojují na dvě strany a je pravděpodobné, že podporují některé teroristické skupiny, které účelově označují za umírněné. To se evidentně děje i po rozpadu takzvaného Islámského státu. Přes velkou snahu států NATO se nepodařilo vehnat Turecko do konfliktu s ruskou armádou působící v Sýrii. Zde je třeba ocenit vrcholné diplomatické umění prezidenta Putina a nakonec i realismus turecké reprezentace. Nelze se zbavit dojmu, že některé státy NATO se snaží vytvořit ze Sýrie zástupné bojiště proti Rusku a protahovat tamní válku donekonečna, bez ohledu na utrpení obyvatel, stejně jako v Iráku a Afghánistánu. Přitom již v preambuli Washingtonské smlouvy se hovoří o řešení sporů mírovými prostředky. Výsledkem nekonečných válek NATO v tamním regionu jsou pouze rostoucí chudoba, násilí, migrace do Evropy a mnohonásobný růst obchodu se zbraněmi a především s drogami, které míří opět především do Evropy. Vojáci NATO navíc operují bez pozvání syrské vlády na syrském území, tedy protiprávně a v rozporu s mezinárodním právem. Z právního hlediska se jedná o agresi. Navíc došlo ke zneužití a dezorientaci Kurdů, kteří se stali opět obětí nadnárodních zájmů, které zapomínají na vlastní garance staré již téměř sto let.

Odpůrci Ruska tvrdí, že celá vojenská operace Ruska v Sýrii sleduje pouze jediný cíl — zvýšit autoritu prezidenta Putina, že Rusko nemá v Sýrii co dělat. Jak vojenská operace v Sýrii ovlivnila image prezidenta Putina v zemi a ve světě?

Válka v Sýrii rozhodně napomohla k pozitivnímu zviditelnění prezidenta Putina. Ukázal se jako mezinárodní autorita, přední světový politik, schopný přesvědčit i některé protivníky a zároveň jako spolehlivý spojenec. Lze ho označit za přední světovou osobnost. Právě proto se na něj zaměřuje dlouhodobá nepřátelská mediální kampaň států NATO a EU. Nicméně bez ohledu na dílčí problémy doma i ve světě, vyvolávané mnohdy na objednávku politických protivníků, mu nelze upřít úspěchy a výraznou podporu doma i v zahraničí. Spolu s čínským prezidentem a několika dalšími tvoří skupinu osobností, prosazující mír a spravedlnost v mezinárodní politice ve prospěch většiny obyvatel současného světa. Je nepochybné, že prezident Putin je jedním z tvůrců budoucího mírového uspořádání v regionu, které by zajistilo po mnoha letech bojů a mnoha obětech klid a stabilitu pro všechny obyvatele.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce