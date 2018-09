Celkem 120 rodin je připraveno ujmout se syrských sirotků. Budete i vy jednou z nich?

Sputnik zajímalo, zda je i rodina Vladimíry Vítové připravena ujmout se sirotků ze Sýrie. Vítová, která je díky svému zesnulému manželovi spjata s Blízkým východem, je předsedkyní hnutí Aliance národních sil a bývalou tiskovou mluvčí MŠMT ČR.

© AFP 2018 / Michal Cizek Schwarzenberg poplival nejdůležitější svátek Česka. Kvůli syrským sirotkům. Názor K těmto rodinám bych se rozhodně připojit nechtěla, protože bych dle sdělení syrských úřadů tak vlastně děti ukradla a spáchala tím mezinárodní zločin únosu. Navíc, pokud znám situaci v tomto regionu, všechny děti mají široký okruh příbuzenstva přímo v Sýrii. Mohou tedy být se svými blízkými. Děti, které nikoho nemají, se v arabských zemích prakticky nevyskytují. Sice jsou tam děti bez rodičů, ale v drtivé většině se o ně starají další příbuzní a k nám tyto děti rozhodně nechtějí. Nápad paní europoslankyně Šojdrové, která toto navrhla (aniž by sama nějakému údajnému syrskému sirotkovi domov nabídla), je naprosto zcestný. Navíc se ukázalo, že dospělý syn paní europoslankyně připravuje české děti o střechu nad hlavou (a tedy o domov). Existuje ještě jedna vážnější okolnost, kterou nelze ignorovat. To nedávno napsal také můj kolega v ANS, Jaroslav Tichý. My vůbec netušíme, kolik z těch sirotků bylo (resp. stále ještě je) členy různých teroristických organizací. Nezapomínejme na to, že v zemích Blízkého a Středního východu jsou jimi často již děti ve věku 10-12 let, podobně jako jsou zneužíváni jejich vrstevníci v některých afrických zemích.

Sputnik: Mohlo by takové kategorické odmítnutí přijmout sirotky ze Sýrie zkazit image České republiky jako státu, který vždy hájil lidská práva a poskytoval útočiště lidem, kteří byli ve své vlasti nečestně pronásledováni?

Tato teatrální akce pod názvem „Syrští sirotci do českých domovů" je absolutním vrcholem pokrytectví. Naši tzv. vojenští spojenci vyvolávají ve světě války a chaos, zabíjejí pro své velmocenské zájmy zcela bez zábran arabským dětem rodiče a boří jim domovy. A naši politici, kteří jsou za schvalování těchto válek i za naší zemi zodpovědní, pak ještě kopou do vlastních občanů za to, že si nechtějí vzít do svých domovů sedmnáctileté syrské adolescenty, kteří neumí ani slovo česky a byli vychováni v diametrálně odlišném kulturním a náboženském prostředí! To znamená, že naši vlastní politici — a to buď z hlouposti, nebo za cizí peníze (jak praví klasik) — sami kazí image České republiky a snaží se poškodit obraz Čechů na mezinárodní politické scéně, abychom vypadali bezcitně a nesolidárně. Česká republika však za poslední tři roky poslala do různých zemí kvůli migraci 2,5 miliardy korun. O tom se však mlčí. V těchto souvislostech je tedy více než logické klást si otázku, zda-li akce s názvem „Syrští sirotci do českých domovů" nebyla, a to právě kvůli zkažení image ČR, vyvolána záměrně.

