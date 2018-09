Co se to děje s Rusy? Tři obří selhání během krátké doby. Jde o neschopnost či taktiku?

Pokud jde o skandál, který vypukl kolem pokusu o vraždu agenta Skripala za pomoci látky novičok, sehráli Rusové směšné představení s agenty — turisty, které vypadá téměř jako sabotáž. Poté někdo přišel s nápadem, že Američané na oběžné dráze provrtali díru v ruské vesmírné lodi Sojuz, a nakonec Syřané omylem sestřelili ruský letoun, i když jejich cílem bylo izraelské válečné letadlo. To by si opravdu jen stěží málokdo vymyslel…

Komedie s novičokem má ale několik dějství. V posledním z nich se Rusové dozvěděli, že Británie považuje za pachatele dva Rusy, které i sama identifikovala. Ti se měli údajně motat kolem domu Skripalových. Internet a média velmi pobavilo, když tito muži vystoupili v televizi a oznámili, že jsou jen turisté a v Salisbury si chtěli prohlédnout věž katedrály. Mohli raději přijít s nečím lepším, protože už od pohledu tito pánové nevypadali jako milovníci umění. Spíše připomínali lidi z jednotky zvláštního nasazení. A lidé tohoto vzezření většinou nejezdí ve dvojicích na turistické výlety. Možná, že kdyby tvrdili, že jsou homosexuálové, kteří zaslechli, že v Anglii najdou nějaké příjemné kluby, a tak bloumali a hledali, bylo by to o deset procent přesvědčivější.

Pointou ovšem zůstává, že čísla jejich pasů jsou podezřele podobná (Rusové kdysi použili celou sérii pro své agenty, což opravdu nebyl dobrý nápad) a jeden z turistů tak byl podle fotografií identifikován jako příslušník vyznamenaný samotným Putinem. Jedná se o 39letého plukovníka ruské vojenské rozvědky Anatolije Vladimiroviče Čepigu. Žádný Ruslan Boširov. Čepiga, podle deníku The Telegraph, bojoval v Čečensku a na Ukrajině a získal to nejvyšší ruské vyznamenání. Teď už mohou této historce věřit snad jen velitel Vyvadil a Ovčáček…

Dále je tu problém s lodí Sojuz. Ta kotví u Mezinárodní kosmické stanice, kam vozí Američany a další. Bylo zjištěno, že ve stanici poklesl tlak. Příčinou toho všeho, jak bylo následně zjištěno, se stala díra v plášti kosmické lodi. Původně to vypadalo, že šlo snad o mikrometeorit, jenže pak byly objeveny stopy po vrtačce. Někdo totiž vrtal a vrtal a netrefil se na poprvé. Díru pak provizorně něčím zalepil, takže si nikdo ničeho nevšiml. Ve vesmírných podmínkách se to ale samo, pochopitelně, nějakým způsobem „odšpuntovalo" a problém byl na světě. Nejprve se hovořilo o tom, že to někdo pokazil ve výrobě, což znělo dost pravděpodobně. Pak se ale v ruském tisku objevila teorie, která pojednávala o tom, že díru do lodi tajně vyvrtali američtí astronauti, protože byl jeden z nich nemocný a zatoužil po předčasném návratu. Takový návrat by ale stál peníze navíc, a tak sáhl po vrtačce…. Celé to ale spíše připomínalo zápletku ze sci-fi filmu NDR, a tak Rusové couvli. Teď se prý k věci nebude nikdo vyjadřovat, a to až do doby, dokud se celá věc nevyšetří.

A na závěr — ostuda v Sýrii. Jde o incident, kdy Syřané omylem sestřelili ruské letadlo Il-20 , když chtěli sestřelit to izraelské. Nejdřív celou situaci mírnil samotný ruský prezident Vladimir Putin . Hovořilo se o důsledku tragických událostí, pak se ale propaganda rozjela na plné obrátky a bylo konstantováno, že se jednalo o izraelskou léčku. Izraelští představitelé sice tvrdí, že jejich letadlo tam bylo o hodinu dříve než ruský Iljušin a vše dokumentují, ale kampak se hrabou s fakty na Rusy. Ti dodnes tvrdí, že civilní letadlo nad Ukrajinou nesestřelil jejich systém protivzdušné obrany BUK. Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat!

Co se to ale s těmi Rusy děje? Sto let čekistické tradice, v čele země stojí důstojník KGB, který je obklopen sobě podobnými, a teď tohle? Že by došly peníze? Soupeří snad mezi sebou nějaké frakce? Jedná se o novou taktiku, která má zmást Západ?

I my bychom to rádi věděli. Jaderné zbraně, anexe, špionáž, vraždy a zavírání — to vše je v pořádku. To už známe. Jsme proti, ale rádi bychom alespoň věděli, že má celou tuto hrůzu někdo trochu pod kontrolou.