Zaorálek přišel na to, jak zabránit opakování Mnichovské dohody. Budete překvapeni!

Člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek se domnívá, že by mělo Česko spoléhat na své spojence, čímž by se mělo zabránit opakování Mnichovské dohody. Tvrdí, že právě proto by měla ČR posílit své členství v Evropské Unii a NATO.