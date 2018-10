V ČR okradli ruskou folk metalovou kapelu, i přesto ale hudebníci tuto zemi stále milují

V srpnu česká média oznámila, že ruská folk metalová kapela Kalevala bude mít na turné po České republice zřejmě nepříjemné vzpomínky. Před vystoupením jim totiž ukradli auto s veškerým vybavením, a to v hodnotě téměř 660 000 Kč. A co na to říkají ruští hudebníci? Ksenija Markevičová, vokalistka této hudební skupiny, poskytla Sputniku rozhovor.

Podle vokalisty zločin nemá hranice a žádnou národnost. Markevičová si myslí, že takový smutný incident se může stát každému z nás a v jakékoliv zemi světa. Nehledě na tuto událost ruští hudebníci i nadále Českou republiku milují: „V České republice nejsme poprvé a velmi tuto zemi milujeme. Milujeme českou kuchyni a pivo! Milujeme architekturu a teplo malých uliček českých měst," dodali hudebníci. Vokalistka také uvedla, že lidé, kteří mají rádi dobrou metalovou hudbu, jsou ve všech zemích stejně milí a ochotní. Pochválila také ostravskou policii, která rychle dopadla zločince, a zároveň ocenila podporu fanoušků z celého světa.

Setkala se Vaše kapela během desetiletého působení s něčím podobným v zahraničí, přesněji tedy v Evropě?

Tento podzim jsme Evropu s našimi koncerty navštívili již po čtvrté. Předtím jsme však ani nepomysleli na to, že by nám někdo mohl ukrást náš minibus. Občas jsme sice od kolegů zaslechli nějaké příhody o krádežích a vloupání se do aut, my jsme se s tím však setkali poprvé. Myslíme si, že zločin nemá žádné hranice a žádnou národnost a taková smutná událost se může stát komukoli a kdekoliv na světě.

Co se stalo předmětem zájmu pro zloděje? Co kromě auta ukradli?

Je obtížné odpovědět, co bylo zájmem zlodějů. Minibus Mercedes Sprinter byl ukraden a uvnitř se nacházely naše kytary, bubny, mikrofony, harmonika — tedy vše, co ke koncertům potřebujeme. Nacházely se tam také koncertní kostýmy a osobní předměty. Nemůžeme s jistotou říci, zda zločinci věděli o obsahu našeho auta.

Jak se Vám celkově líbilo v České republice?

V Česku nejsme poprvé a velmi tuto zemi milujeme. Milujeme českou kuchyni a pivo! Milujeme architekturu a teplo malých uliček českých měst.

Jak přijalo místní publikum Vaši skupinu? Jsou Češi velkými fanoušky folk metalu?

Koncerty proběhly velmi dobře! Byli jsme dobře přijati. Praha, Brno, Ostrava — čeští „metalheadi" jsou stejně šílení, jako kdekoliv jinde na světě!

Cítíte rozdíl mezi vystoupením a turné ve východoevropských zemích a v jiných zemích?

Popravdě řečeno, my tento rozdíl nevidíme. Publikum milující takovou hudbu je ve všech zemích stejné. Vstřícné, pozitivní a soucitné. Máme zkušenosti s turné i na druhé straně polokoule — loni v listopadu jsme koncertovali v Brazílii. Lidé se sice mohou lišit barvou kůže či barvou očí, ale jednu věc mají společnou — lásku k dobré hudbě!

Je snadné se zbavit takového stresu? Jak se tato zkušenost projeví na Vašem rozhodnutí jet či nejet znovu na turné do České republiky?

Díky ostravské policii bylo naše auto nalezeno a vybavení nám bylo navráceno. Ne všechno, samozřejmě, jsou zde i určité ztráty. Zase tak moc nás to ale nezasáhlo, pokračovali jsme v turné dál. A setkali jsme se s opravdu silnou podporou fanoušků z našeho rodného Ruska a také s podporou našich zahraničních fanoušků! Reagovaly tisíce lidí. Slovy nemůžeme ani popsat, jak moc jsme byli silní a šťastní. Také naši kolegové z turné, Grimner (Švédsko) a Vorgrum (Argentina), nám poskytli velkou přátelskou podporu. Půjčili nám své nástroje, abychom mohli hrát. Přátelskou ruku nám podal také promotér turné Sabri Julian Patzelt, který nám okamžitě pronajal nový minibus, abychom mohli pokračovat ve vystoupeních. Byl to právě on, kdo organizoval projekt crowdfunding, jehož prostřednictvím rockeři z celého světa pomáhali naší kapele v těchto těžkých chvílích.

Moc rádi tedy znovu přijedeme do České republiky, protože za tento incident nemůžou ani naši fanoušci, ani občané Ostravy.

Heavy metal je obrovská subkultura, která spojuje milovníky této hudby v jediný, nadčasový a nadprostorový svět. Znovu jsme se o tom přesvědčili. Jsme součástí tohoto světa. Milujeme naše fanoušky z celého světa a jsme velmi dojatí jejich podporou. Proto je nikdy neopustíme. V reakci na jejich lásku vytvoříme ještě hodně hudby. Přesněji řečeno — hudba je láska. Hudba je Bůh. A vždy je s námi.

