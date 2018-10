Vytváří si muslimové v Česku základnu pro migranty?

Aktivistka uvedla, že ve městě je opravdu hodně muslimů, a to i navzdory tomu, že se jejich počet v poslední době poněkud snížil. Tito obyvatelé se nevědomky ukázali jako „necitliví" k pořádku i tradicím města a postupně obsazují centrum města, ve školách zavádí muslimské menu apod. Situace ve městě však podle Procházkové nemá nic společného se současnou migrační krizí. Zároveň ale vyjádřila své obavy, že muslimští migranti budou předpokládat, že pro ně byla v Teplicích, vzhledem k blízkosti města k německým hranicím, připravena jakási základna.

© Sputnik / Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik Český analytik: Operace RF v Sýrii napomáhá vyřešení migrační krize v Evropě

Podle Procházkové nebudou muslimští politici schopni chránit zájmy celého města, protože, jak sama dodává, islám není jen náboženství, ale je to i celý právní systém a etické normy. Dodala, že praví muslimové budou hájit především zájmy muslimů.

Zvýšil se počet muslimských turistů do Teplic během posledních několika let?

Počet „turistů" tedy lázeňských hostů se podle mého názoru snížil, ale i přesto je jich ve městě tolik, že ač např. ve čtvrti Řetenice muslima nepotkáte, tak tradičně Šanov, ale také Prosetice a už i centrum jsou jich během sezony plné. V samotném Šanově je muslimů potom tolik, že se to velmi výrazně projevuje na komfortu života v této čtvrti. Nově obsazují i další parky ve městě- park u divadla, nebo např. Zámeckou zahradu- což v praxi znamená rozšíření se do centra města.

Proč muslimští turisté místním obyvatelům vadí? Chovají se neslušněji ve srovnání s návštěvníky z jiných zemí?

Mají jiný životní styl i rytmus- to je pochopitelné, oni ho ovšem praktikují do té míry, že bezohledným chováním necitlivým vůči našim zvyklostem, pravidlům, ale často i zákonům, dávají najevo svou aroganci a ne neochotu, ale doslova nemyslitelnost se podřídit a přizpůsobit životu a kultuře země, ve které jsou hosté. Tohle je věc, kterou vůbec neřeší, považují za automatické, že vše se přizpůsobuje jim. To, že „obsadí" svá území tak, že z nich prakticky vytlačí a vyloučí přítomnost jiné kultury než své, je jen důsledkem jejich nadřazeného chování. Triviálním znakem je onen nepořádek v parku- nemají potřebu používat koše, nebo řešit co po nich zůstane. Na jednom místě se jich vždy soustředí tolik, že hlučnost, nezvládnuté neukázněné děti, zmíněný nepořádek a nadřazené chování odradí každého, kdo by v parku hledal klid a odpočinek- od místních obyvatel po nearabské lázeňské hosty. Zbylí obyvatelé přilehlých domů se mohou rozloučit s nočním klidem, nebo například představou jít vyvenčit psa do parku. V této míře se to týká především podvečerních a večerních hodin, během dne trápí prodavačky v nákupních centrech, které si opět stěžují na jejich panovačnost a neukázněnost. Anebo arabské děti s chůvami eliminují možnost jiných dětí a jejich rodičů navštěvovat dětské hřiště v Šanově. A to se netýká jen českých dětí, ale i ostatních menšin. Další kapitolou je zvláštní zacházení a zdemolované pokoje v lázních… bylo by to na dlouho.

Ovlivnila nějak přístup místních obyvatel k muslimským turistům současná migrační krize v Evropě?

Myslím, že se současnými migranty míchají muslimy v Teplicích jen skutečně neinformovaní lidé, i když jsem takové náznaky občas i zaznamenala. Na druhou stranu nás se to, i když nepřímo, také týká. To, co by mělo děsit obyvatele Teplic je silné zázemí, které muslimové v Teplicích mají a navíc blízkost nechráněných hranic s Německem. Německá tajná služba přiznává, že se na jejím území pohybuje okolo 2 000 hledaných islamistů. Myslím, že to, že některého z nich napadne ukrýt se v teplické komunitě souvěrců, není tak nepředstavitelné. Některé zprávy o tom, co se děje a hlásá v českých mešitách jsou v tomto směru dost znepokojivé. Jinak ale nepozoruji, že by migrační vlna změnila odmítavý přístup obyvatel k nájezdům lázeňských hostů z arabského světa.

Mají někdy turisté z arabských zemí zájem o trvalý pobyt v Česku?

To považuji za nejpalčivější problém dnešních Teplic. Muslimové nejen že okolo Teplic skoupily stovky pozemků, vlastní i desítky domů přímo ve městě a například na teplickém sídlišti Prosetice již arabská jména na zvoncích nejsou ničím zvláštním. Projevuje se to i zvýšeným počtem muslimů ve městě teď mimo sezonu, kdy lázeňští hosté odjeli. Muslimy potkávám denně v MHD, v obchodech, u lékaře, na ulicích, pro teplické školy evidentně neplatí precedens soudního rozhodnutí ze zdravotnické školy v Praze a zahalené muslimky tu běžně navštěvují už i (sekulární) základní školu, ve školních jídelnách vaří speciální obědy pro muslimy, zkrátka se pomalu a jistě stávají nenápadnou součástí města a obyvatelé, aniž by si to uvědomovali, si na ně takto zvykají. To, že nám hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku paraelní právní společnosti a no-go zon, jak je známe z mnoha západoevropských měst, je nasnadě. Vrcholem toho všeho je pro mě naprosto nepochopitelná snaha některých obyvatel Teplic je nominovat na volitelná místa v komunálních volbách. To je výsměch všem obyvatelům, kteří je buď útrpně snáší, nebo se jakkoli snaží s tím něco dělat. Ovšem abych byla objektivní- je rozdíl mezi několik desítek let usazenými muslimy a lázeňskými hosty- v národnosti, postavení, integraci. Není však mezi nimi žádný rozdíl v příslušnosti k ideologii islám, což považuji za směrodatné.

© AFP 2018 / Mohamad Abd Abazid Le Figaro: Francii trápí děti migranti: vypovědět se nedají, ale výlohy jsou velké

Domníváte se, že země, případně město, musí třídit návštěvníky podle jejich národnosti? Je-li to vůbec možné?Ne, netuším, proč by mělo, nejde ani v nejmenší o třídění a už vůbec o národnosti. Je jen potřeba aplikovat pravidla a zákony důsledně vůči všem, Je pravda, že pokud by se tak dělo, určité národnosti by se patrně „vytřídily" samy.

Myslíte si, že Khalouf Abdul Rahman a Ziad Hindawi nebudou schopni hájit zájmy většiny obyvatel Teplic jen protože jsou muslimové/arabského původu?

Ano, jsem o tom přesvědčena. A nejde přitom vůbec o jejich původ, nebo schopnosti — neznám pány natolik, abych mohla posuzovat jejich kompetence a zájmy, pokud by nebyli muslimové. Ale jak jistě víte, islám není jen náboženství, náboženství dokonce tvoří jen jeho malou část, jde o komplexní ideologii, jako například nám známý komunismus (teď nesrovnávám obsah, ale formu). Součástí islámu je tak i vlastní právní systém a soubor etických norem, které např. zavazují každého muslima jednak prioritně dodržovat šaríu- tedy jejich právní řád před jinými právními normami, a na základě toho také vždy za všech okolností hájit zájmy islámu. Mají k tomu zřízený i zvláštní institut zvaný takía- který dovoluje- či přímo nařizuje muslimovi lhát, pokud je to v zájmu islámu- jsem přesvědčena, že právě tvrzení o tom, jak pánové budou hájit zájmy města je příkladem takového jednání. Vládnout městu z radnice by byl pro islám jistě velký přínos. Věřím, že jsou jistě dobrými muslimy- což je diskvalifikuje mít moc rozhodovat o obyvatelích nemuslimské země.

Názor autoru se nemusí shodovat s názorem redakce