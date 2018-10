Česká republika vykazuje známky totality, tvrdí europoslanec

V poslední době jsme mohli na internetu zaznamenat kauzu, která se týkala Petry Procházkové a jejího odchodu z Lidových novin. V současné době tato, teď již bývalá, redaktorka daného zpravodaje přemýšlí, co si počne dál. O události píše portál eurozpravy.cz.

V jednom z rozhovorů Procházková uvedla, že přemýšlí o kariéře taxikářky.

„Z něčeho žít musíme. Takže jsem si stáhla aplikaci Uber a začala jsem se učit na zkoušky řidiče taxislužby. Budu moct psát jenom to, co chci, a nebudu na tom závislá ekonomicky. Když budu vidět, že mi peníze na měsíc nestačí, tak skočím do auta a přivydělám si Uberem," prohlásila v rozhovoru bývalá redaktorka.

V souvislosti s tím Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu a bývalý novinář, neváhal a připomněl jí období totality. Štětina na slova Procházkové zareagoval na svém účtu na Twitteru . „To už tady bylo za totality, že kvalifikovaní pracanti se museli uživit prací, která neodpovídala jejich profesi," vyjádřil veřejně svůj názor bývalý šéfredaktor Lidových novin.

Ne však všichni se zachovali takovým způsobem, uvádějí EuroZprávy. Někteří jí vytýkají, že odešla pozdě. Novinář Robert Malecký uvedl, že si myslí, že směřování zmiňovaných novin bylo zřejmé už v době, kdy vypukl skandál kolem údajných dotačních podvodů premiéra Babiše a uveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdě. Podobně reagoval i investigativní novinář Jaroslav Kmeta. Ten zastává názor, že Procházková měla z Lidových novin odejít mnohem dříve, a konkrétně již před pěti lety.

Procházková byla významnou tváří Lidových novin, jelikož zde pracovala celých 27 let. S jejím odchodem je spojován český premiér Andrej Babiš a jeho rostoucí vliv v daných novinách. Procházková svým jednáním inspirovala mnohé kolegy, někteří z nich také podali výpověď.