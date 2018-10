Názor z Moskvy: Hezoučký trpí kvůli výhodám pro Česko

Podle českého portálu iRozhlas.cz své doporučení vyjádřil v dopise, které zaslal na ředitelství společnosti ČEZ, Ministerstvo obchodu a průmyslu a na Stálý výbor pro jadernou energetiku. František Hezoučký vyzval k zahájení jednání o nákupu toho nejlepšího, jak sám uvedl, jaderného ostrova na trhu, kterým má být Petrohradský projekt. Ten má být realizován ve Finsku, Maďarsku a Bělorusku. Jinými slovy chce koupit licenci na projekt a vytvořit ho českýma rukama. V tomto jeho kroku však dochází ke střetu zájmů, jelikož daný figurant je nepřímo spojen se společností Škoda JS, která patří ruským investorům.

Sputniku svůj názor na celou situaci prozradil Hezoučkův kolega pan Stanislav Mitrachovič, expert ruského Fondu národní energetické bezpečnosti a Finanční univerzity při vládě RF.

Mitrachovič: Jelikož byly všechny jaderné elektrárny v Evropě, včetně jaderné elektrárny Dukovany, postaveny podle sovětského průmyslového designu, staly se po rozpadu východního bloku předmětem konkurence mezi ruskými a západními, zejména pak americkými, výrobci všech druhů atomových zařízení a paliv. V Česku bylo zpočátku využíváno palivo vyrobené společností Westinghouse. Aby se však Američané dostali na trh východní Evropy, vytvořili obdobu ruského paliva, což volalo po odstavení reaktorů v ČR . Toto palivo není originálem, ale kopií! Dnes však mnozí dospěli k závěru, že je rozumnější se alespoň částečně vrátit k využívání jaderné energetiky té země, která jim na začátku postavila elektrárny, a že bude logičtější dodělávky a modernizaci jaderných elektráren uskutečnit za účasti Ruska. Ruské jaderné technologie jsou navíc hojně používány v zemích EU , jako je Švédsko, Finsko, Maďarsko. V Petrohradě se nachází průmyslové centrum, které vyrábí a rozvíjí technologie vyrobené v SSSR, přechází na novou úroveň rychlých reaktorů a zabývá se zpracováním jaderného paliva. Rusko totiž nejen, že dodává jaderné palivo, ale také ho vyváží ke zpracování. To Američané například nedělají, protože se domnívají, že palivo musí být skladováno tam, kam je dováženo. Proto je Rusko v tomto ohledu vhodnějším partnerem. Jsme připraveni odpadní palivo odvést, recyklovat a to, co nelze recyklovat, skladovat ve speciálním zařízení v horách na Uralu. Také jsme schopni provádět speciální vitrifikaci tohoto odpadu. Jsme schopni řešit takové problémy, které by malé země, jako je Česká republika, samy jen stěží vyřešily. Jednoduše řečeno — nabízíme komplex jaderných služeb.

Je v návrhu tohoto velkého českého odborníka v oblasti jaderné energetiky politika, jakýsi pokus zapojit země do sféry vlivu Ruska, o čemž píší česká média?

Nebudu komentovat české intriky. Můžu předpokládat, že očividně jde o projev politického boje, kdy lidé vyzývající ke spolupráci s Ruskem, nejsou vždy pochopeni. Ale protože jsou hlavní motivy spolupráce s Rosatomem dostatečně silné, pak si myslím, že přínos pro Česko z návrhu pana Hezoučkého předčí i argumenty „proti". A to, že Rusko s pomocí energetiky vtahuje země do své sféry, je zcela normální. Každá ekonomická spolupráce k sobě země navzájem tlačí. Obchod je vždy záležitostí sbližování. Pokud existuje obchodní spolupráce, pak se minimalizují rizika konfrontace, vzájemných sankcí a destruktivních konfliktů. Když Spojené státy nabízí východní Evropě své jaderné palivo, to není pokus vtáhnout tyto země do své sféry vlivu? Tak to v životě chodí. Čím více obchodu mezi Ruskem a Českem, tím lépe pro obě země.

