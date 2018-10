Eurokomisařka Jourová: Díky sovětské okupaci mám dezinformační instinkt

Řekla, že Češi, především novináři a politici, soustředí pozornost na to, jaké informace se představují veřejnosti. „Žijeme ve velmi vypjaté době, takže všichni lidé by měli dvakrát zvažovat, jaký dopad bude mít to, co někde napíšou," sdělila Věra Jourová Aktualně.cz

Poznamenala, že hlavním nedostatkem je důvěra lidí v informace, jejichž základním zdrojem je internet. „My opravdu jdeme jak ovce na porážku pro tyto lehce dostupné informace, které nám každý den servírují dezinformační zdroje, často zvenčí. Já v ruské propagandě vidím velké nebezpečí. Mám instinkt člověka, který zažil sovětskou okupaci. Dnes vidím, že propaganda , dezinformační vlny a tlaky na občany Česka ze strany Ruska mají mnohem větší účinek, než když jsme v našich ulicích měli vojáky s kalašnikovy. To lidi trkne, že jim ti vojáci asi nechtějí udělat nic dobrého, ale u propagandy to často nepoznají," řekla Jourová.

Podle názoru Jourové je nutné zlepšit mediální výchovu ve školách, aby situace s dezinformacemi v Česku změnila.