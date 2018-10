Ruské prokletí trvá! Slavia smolně padla s neškodným Zenitem

Úvodní výkop zápasu obstarali hosté. Úvodní minuty zápasu byly spíše opatrná oťukávaná, zpočátku míč měli na kopačkách převážně slávisté.

Jakoby domácí fotbalisté čekali až na pokyn fanoušků… Začali hrát až poté, co to domácí fanoušci hlasitě rozjeli… Možná je to místní nacvičený signál. Po úvodní pětiminutovce slávistů si míč chtěli vyzkoušet i fotbalisté Zenitu.

Celkově však v prvním poločase byli aktivnější hosté z Česka . Ve 24. minutě domácí gólman Luněv jen přihlížel, jak Miroslav Stoch z velké dálky orazítkoval břevno. Druhou větší šanci Slavie si připsal mladý Jan Matoušek, který ve 41. minutě tvrdě vypálil. Domácí gólman však byl na místě.Zenit si žádnou šanci nevypracoval, jejich náznaky vždy zastavila pozorná slávistická obrana.

Domácí fanoušci se tak v prvním poločase zabavili spíše sami, když po celý poločas svůj tým hnali dopředu, zatím to však bylo marné a z tribun se párkrát ozval i pískot…První poločas tedy ovládli fotbalisté pražské Slavie.

Druhý poločas probíhal ve stejném duchu jako první. Slávisté si vytvářeli šance a ohrožovali soupeřovu branku. Nebýt zavřené střechy stadionu, gólman Kovář by mohl v Petrohradu pěkně nastydnout.

Nejčastějšími střelci utkání byli Stoch a Hušbauer. Všechny dalekonostné střely však Luňov zneškodnil. V 62. minutě se ukázali i domácí a dokonce rozvlnili síť, avšak z dvoumetrového ofsajdu. Utkání tak rozhodl v 80. minutě střídající Kokorin, který využil vynikající přihrávku mezi dva slávisty. Slávisté si už žádnou větší šanci nevytvořili a se Zenitem Petrohrad prohráli 1:0.

Po záříjovém výprasku reprezentace v Rostově na Donu tak český tým v Rusku opět prohrál. V dalším zápase se slávisté utkají s Kodaní.

Miroslav Stoch však po zápase uvedl, že vyspělý výkon pražské Slavie ukázal, že se tým vydal správnou cestou.

„Samozřejmě mrzí. Někdy je kruté, že prohraje lepší tým. Myslím si, že jsme ukázali skvělý výkon a vysokou kvalitu. Cesta, kterou jdeme, je správná. Když budeme takhle pokračovat, tak se můžeme vyrovnat top týmům v Evropě. Zenit určitě mezi tyhle top týmy patří, ať už v Rusku, nebo v Evropě."

Trenér Jindřich Trpišovský na pozápasové konferenci vyjmenoval největší šance sešívaných, tu největší ale vybrat nedokázal.

„Těžko říct, máte lepší pohled shora než my z pozice u hřiště. Velkou šanci měl určitě Matoušek na začátku druhé půle, Součkovu gólovou hlavičku vystihl jeden z obránců. Proti hlavičce Ngadeua bohužel předvedl výborný zákrok gólman. Stochově střele, která skončila na břevně, scházely centimetry. Proti té Hušbauerově byl opět klíčový zákrok gólmana, šlo to hodně od něj, stačilo pár centimetrů, aby to skončilo v šibenici. Bylo tam asi dvanáct střel na bránu, které volaly po gólu."

Celá pozápasová konference.

Úvodní sestavy: FK Zenit Petrohrad: Luněv — Aňukov, Ivanović, Neto, Nabiullin — Kranevitter, Paredes — Mak, Driussi, Jerochin — Dzjuba. Náhradníci: Lodygin — Kokorin, Kuzjajev, Šatov, Smolnikov, M. Mevlja, A. Zabolotnyj. SK Slavia Praha: O. Kolář — Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil — Hušbauer, Souček — Stoch, Traoré, Zmrhal — Matoušek. Náhradníci: Vantruba, Kovář — Zelený, Deli, Baluta, Frydrych, Valenta. Rozhodčí: Gocek — Eyisoy, Yilmaz (vš. TUR).