Může být Praha vyškrtnuta kvůli korupci a mrakodrapům ze seznamu UNESCO?

Nešetrní developeři a pražští korupčníci kašlou na historii Prahy a UNESCO. Metropoli by nejraději osázeli mrakodrapy… Proč je pro nás členství v UNESO důležité?

Zatím to vypadá tak, že živelná výstavba v Praze mastí kapsy moderním developerům více než péče o historický odkaz našich předků. Otázkou je, zda státu budou jednou ony „vysoké krabice" na Pankráci či Holešovicích vydělávat na turistickém ruchu tolik, kolik řekněme chrám sv. Víta spolu s dalšími pamětihodnostmi postavenými v minulosti. Pokud se ukáže, že vyždímat peníze lze zcela jiným způsobem, že turistický ruch je zaprvé jen dílčím faktorem a že historie je zadruhé kdykoli přepsatelná a dokonale nahraditelná jinými moderními předžvýkanými hodnotami, pak se ráz Prahy může opravdu povážlivě změnit a není se co divit, že nám UNESCO zasílá vytýkací dopisy. Krása Prahy nezáleží přece jen v penězích, ale v myšlence. Mají moderní „krabice" myšlenku? To sotva! Tisková mluvčí Národního památkového ústavu byla v těchto dnech zaneprázdněna. Proto jsme se obrátili rovnou na portál UNESCO.

Jak Prahu vidí UNESCO?

© AFP 2018 / KENA BETANCUR Generální ředitelka UNESCO okomentoval výstup USA z organizace

Na stránkách whc.unesco.org čteme, že Praha je jedním z raných univerzitních i reformačních center křesťanské Evropy vykazující kontinuitu, integritu i kvalitu urbanistického rozvoje. Památkové objekty Prahy jsou chráněny ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; tento zákon původně vydala České národní rada dne 30. března 1987. UNESCO tento stále platný zákon zmiňuje. Úředně, historicky i čistě turisticky vzato: Praha je krásným starobylým městem situovaným na obou březích Vltavy. Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Kafka, Antonín Dvořák, Albert Einstein a mnozí další spojili část svých životů či kariéry s Prahou, která je významná dále také tím, že svou nezaměnitelnou historickou podobu nabývala nepřetržitě v průběhu celých staletí. Vzpomenutým osobnostem vědy a kultury i prostým Pražanům byla tudíž nevyčerpatelnou studnicí inspirace a unikátním místem pro život. K vytvoření mimořádného pražského architektonického odkazu přispěla ostatně i skutečnost, že Praha nemusela prozatím čelit rozsáhlým demolicím nebo masivním renovačním projektům. Na stránkách UNESCO se konstatuje, že Praha oplývá památkami ze všech historických období. Proto již nyní můžeme odpovědět, že být na seznamu UNESCO je dobrá reklama, která přinejmenším akceleruje zájem turistů, což ve svém důsledku vede k tomu, že radní města neztrácejí ze zřetele historický odkaz, o nějž je třeba pečovat.

Poslechněme si například, jakými anglickými ekvivalenty se pyšní názvy i stručné popisy slovutných českých pamětihodností v materiálech UNESCO:

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Český export v pasti EU

„[…] Mimořádný význam má Prague Castle (Pražský hrad), the Cathedral of St Vitus (katedrála sv. Víta), Hradčany Square in front of the Castle (Hradčanské náměstí před Hradem), the Valdštejn Palace on the left bank of the river (Valdštejnský palác na levé straně řeky), the Gothic Charles Bridge (gotický Karlův most), the Romanesque Rotunda of the Holy Rood (románská Rotunda sv. Kříže), the Gothic arcaded houses with Romanesque cores around the Old Town Square (gotické arkádové domy s románskými jádry kolem Staroměstského náměstí), the Church of Our Lady in front of Týn (kostel Panny Marie před Týnem — lidově tzv. Týnský chrám), the High Gothic Minorite Church of St James in the Old Town (Kostel svatého Jakuba Většího na Starém Městě pražském), the Early Gothic so-called Old-New Synagogue in the Jewish Quarter (raně gotická Staronová synagoga v Židovském městě na pražském Josefově),…"

Sputnik ČR získal z tiskové kanceláře UNESCO vyjádření od Roni Amelana, anglického editora, a to v následujícím znění:

„Vyškrtnutí ze seznamu UNESCO (UNESCO's World Heritage List) představuje spíše vzácnou událost. O této věci rozhoduje nezávislý mezivládní výbor — the World Heritage Committee — během každoročního setkání v červnu-červenci. UNESCO funguje jako Sekretariát výboru, jehož práci organizuje a připravuje. Proto nyní nebudeme spekulovat o budoucích rozhodnutích. Všechny informace o Praze z pohledu UNESCO naleznete na adrese https://whc.unesco.org/en/list/616/documents/."

Závěrem se chce poznamenat, že to skoro vypadá tak, že řeči se vedou a voda teče. Zatím je Praha krásná, zatím jsou v ní kulturní památky. Zatím si developeři mastí kapsy a Pražané nic moc nepoznají. Ze seznamu UNESCO nás možná jen tak brzy nevyškrtnou. Možná by to ale bylo dobře. Odpovědní činitelé by se pak nevyvlékli ze své odpovědnosti a možná by se pak museli zasadit o to, aby Praha krásná zůstala i v budoucnu.

Názor autoru se nemusí shodovat s názorem redakce