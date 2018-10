Zemanová-Kopecká: V Česku prohráli ti, co jsou loajální k Rusku

„Komunální volby v Česku byly letos důležitější než kdy jindy. Kromě specifických záležitostí, typických pro každý jednotlivý region, mají tyto volby jeden spojující prvek, kterým je bezpečnost související s migračními vlnami, protože jsou to právě obce, které budou rozhodovat o tom, zda migranty přijmou či nikoliv. V obcích se také rozhoduje celkově o velkých penězích. Právě místní zastupitelstva rozhodují o zadávání státních či regionálních zakázek, o realizaci peněz, které na obec připadly. Je proto podivné a smutné, že většina Čechů, kteří s takovou oblibou nadávají po hospodách a na sociálních sítích, neudělá nic pro to, aby nadávat nemusela. Tedy jen dojít k volbám. Podle předběžných odhadů přišlo totiž k volbám jen něco pod 50 %," domnívá se politoložka.

Tentokrát se volilo také do horní komory parlamentu — do Senátu.

Ten se těší velmi malé přízni obyvatel, protože většina občanů považuje Senát za nadbytečný a všeobecně se o něm říká, že je to nejdražší cestovka v republice, kterou platí občané. Proto je zájem o něj ještě menší než o jiné volby. I v senátních volbách ale tentokrát propadly levicové strany. V „bojovém stanu" komunistů panoval přesto klid.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič by byl rád, kdyby si komunisté uhájili stejný počet zastupitelů, který měli. „Budeme-li mít nějaké navíc, myslím, že to bude úspěch," řekl redakci Sputnik. Pokud jde o sankční politiku vůči Rusku, považuje ji Stanislav Grospič za kontraproduktivní a škodlivou pro všechny. „Podobné kroky nikdy nic nevyřešily k užitku," konstatoval Grospič.

Stejného názoru je také teď už bývalá pražská zastupitelka Marta Semelová. Stejně jako Institut slovanských strategických studií, bojuje také Marta Semelová už čtyři roky za zrušení nesmyslného pozastavení Partnerské smlouvy mezi Prahou, Moskvou a Petrohradem z roku 2014. Za čtyřleté minulé období se nepodařilo smlouvu obnovit. „Rozhodně budeme v boji o zdravý rozum pokračovat," míní Marta Semelová, a to bez ohledu na to, že v zastupitelstvu pražského Magistrátu budou tentokrát komunisté chybět. Dodala, že k tak nesmyslnému kroku, jako je zrušení partnerské smlouvy, nesáhla jediná evropská metropole. Další klíčovou oblastí, kterou pálí Martu Semelovou v Praze, a nejen tam, je voda, kterou česká vláda pronajala společnosti Veolia až do roku 2028. „Je to ještě moc dlouhá doba. Postupně se podařilo odkoupit 49 %. Je ale trestuhodné, že podobným nesmyslným prodejem strategické suroviny se dostáváme do situace, kdy je potřeba smlouvy rušit a v podstatě naše práva vykupovat zpět za podstatně větší peníze, než jsme prodejem získali," připomíná Semelová. Je to podle ní jen zlomek věcí, o které jako zastupitelka bojovala a je připravená bojovat i nadále z jakékoli pozice.

A jaká byla nálada ve volebním štábu Strany přímé demokracie Tomia Okamury, pro kterou se komunální volby staly premiérou?

Stejně jako u komunistů panovala poklidná nálada. Tomio Okamura je spokojený s výsledkem svého hnutí SPD v obecních volbách, protože získalo zastupitele na komunální úrovni. Slabá pozice hnutí v Praze je podle něj dána odlišnostmi hlavního města, jehož obyvatelé se potýkají s jinými problémy než lidé z jiných částí republiky Na náš dotaz, zda si lidé dostatečně dobře uvědomili, jak důležité jsou komunální volby z hlediska nelegální migrace, řekl předseda SPD Okamura, že část lidí si to nejspíš neuvědomila. „Na druhou stranu, je třeba vzít v potaz, že se zejména lidé v menších obcích dobře znají, mohou mít jiné akutní priority, ale právě skutečnost, že se navzájem dobře znají, jim umožní v případě potřeby operativně jednat," myslí si Tomio Okamura . Ve volbách do pražského Magistrátu propadla i SPD, ale Okamura však necítí zklamání. „Je třeba si uvědomit, že jsme mladá strana, vznikli jsme před třemi lety a za tu krátkou dobu je i to, čeho jsme dosáhli v obecních zastupitelstvech, velký úspěch," konstatoval. Věří, že příští volby už budou o něčem docela jiném, protože se lidé seznámí nejen se zastupiteli SPD, ale hlavně s jejich prací. A toto řekl pan Okamura o obnovení partnerské smlouvy mezi Prahou, Moskvou a Petrohradem, kterou Rada Pražského magistrátu pozastavila v roce 2014, těsně před ukončením svého mandátu. „Je pro naši zem i metropoli účelné spolupracovat se všemi hlavními městy světa, tím spíše Evropy. Konkrétně znění této smlouvy neznáme, ale budeme-li v Magistrátu, pak se nepochybně i touto záležitostí budeme zabývat," řekl předseda SPD Tomio Okamura. V tuto chvíli již víme, že tam SPD nebude a lze s jistotou konstatovat, že se do vedení Prahy dostaly strany ne zrovna přátelské vůči Rusku. Apelovat proto na zdravý rozum ve vztazích mezi oběma zeměmi či městy, bude proto nejspíš dost složité…

Komentátor Práva Alexander Mitrofanov po volbách řekl, že levice politické strany zřejmě v Česku zmizí a brzy zmizí úplně. Jaký je Váš názor?

Propad levicových stran je důsledkem jejich „nelevicové" politiky. Je důsledkem nedůvěry občanů, kterou si touto politikou vysloužili. Komunisté byli ve velmi příjemné opozici, kdy sice občas vystoupili při asociálních či protinárodních krocích vládní koalice, ale tři desítky let v parlamentu za nic nenesli odpovědnost. A považovat ČSSD za středolevou stranu, je dnes už prostě komické, protože levicovost z ní zcela vyprchala. Důvěra ve stávající levici se zhroutila, takže zjevně bude nutný vznik nového levicového subjektu, což je běh na dlouhou trať. Restart už v tomto případě evidentně nepomůže.

