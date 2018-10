Neschválený chov mamby: Snad to přežije

Mamba zelená uštkla ženu v jejím domově v pražských Hlubočepích. Po incidentu byl had chycen a zůstal pod dohledem herpetologa Tomáše Bublíka. Bublík si je jistý, že jedovatý had nebyl z odchovu, ale z odchytu v přírodě. A navíc říká, že mamba není úplně v dobrém stavu, ale je možné, že přežije.

Žena, kterou mamba kousnula, je majitelkou hada, samozřejmě chov neměla povolený. Po incidentu had zmizel a byl nalezen v pátek poblíž zahrádkářské osady v Hlubočepích, uvádí novinky.cz „Nedokážu předjímat, co se bude s hadem dít, ani veterinář, ani jiný chovatel by to nedokázal, protože mamba přišla z odchytu, to znamená, že byla chycena v přírodě. Nevíme tedy, jak je stará, jak dlouho byla na cestě, jak se o ni starala ta paní," řekl Bublík, který už choval několik desítek mamb stejného druhu.

Podle slov herpetologa není snadné si takové zvíře opatřit, jedním z důvodů je, že pochází přímo z přírody a nemnoží se lehce.„Chovatelé se navzájem dobře znají, takže se dá i v rámci Evropy dobře zmonitorovat, kdo v uplynulém roce odchoval mamby a jaké…. A pokud je chovatel soudný, neprodá ji nikomu, kdo není zkušený," řekl chovatel.

Zatím had bude pod dohledem herpetologa, pokud přežije a bude v dobrém stavu, dostane se mamba zelená do nějakého chovu, kde bude s příslušníky svého druhu.

Policie vyšetřuje, jak majitelka hada získala a jestli na něho měla povolení.