Špatné volební výsledky u komunistů. Skála chce, aby Filip rezignoval

„Znovu důrazně připomínám, že vedení strany zvolené demokraticky v dubnu na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy Josefa Skály," cituje portál slova Filipa. Takovým způsobem se politik k celé věci vyjádřil na svém účtu na Twitteru. Portál Novinky.cz dále uvádí, že předseda, jak sám uvedl, považuje chování Skály za úmyslné poškozování.

V souvislosti s touto kauzou Filip připomněl, že i Skála měl svou šanci. Tu ale propásl. Bylo mu totiž nabídnuto, aby kandidoval do Senátu a také do zastupitelstva Prahy, to však odmítl. „Asi se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba program," neodpustil si poznámku předseda KSČM.

Portál dále uvádí, že Skála prohlásil, že čestní muži a ženy by nepochybně velmi rychle vyvodili odpovědnost z výsledků komunálních a senátních voleb.

K celé věci se vyjádřil také poslanec Jiří Dolejš, který dal jasně najevo, že se Skálou nesouhlasí. „Skála neměl odvahu ani v Praze kandidovat a teď kritizuje," citují jeho slova Novinky. Dodal, že kdo chce, může se jít vyplakat třeba do mauzolea.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Drahoš a Čunek míří do Senátu. ODS ovládlo Prahu, ANO získalo ostatní krajská města

Letošní volby pro komunisty nebyly moc úspěšné, stejně jako tomu bylo například u ČSSD . Jak tvrdí portál, KSČM se poprvé od roku 1990 nedostala do zastupitelstva Prahy. Je tedy patrné, že jejich popularita klesá a podle všeho tato strana ztrácí podporu už delší dobu. Důkazem mohou být ostatně i loňské sněmovní volby.

„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne," dodal Skála.

Jak budou však komunisté tuto situaci řešit do budoucna, je zatím ve hvězdách. Část členů KSČM, v čele se Skálou a Martou Semelovou, usiluje o to, aby strana zpřísnila v rétorice a začala se orientovat ještě více doleva.

Semelová je známá tím, že obhajovala Klementa Gottwalda, vedla kandidátku v Praze a pokoušela se uspět také v Senátu v obvodu Praha 12.