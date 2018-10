Jak Rusko ovlivnilo volby v Česku? Spoiler: Nijak

Na webu ihned.cz ředitel společnosti Semantic Visions, analytik František Vrábel uvažuje o ruském vlivu na volby v USA, Francii a Německu. Zároveň je přesvědčený, že vliv Ruska na český mediální prostor je velmi velký a neustále roste. Jak nakonec Rusko informačně ovlivnilo právě skončené komunální volby a volby do Senátu?

„Já jsem žádný takový vliv nepocítil," řekl v rozhovoru pro Sputnik předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.

Novotný: Naopak jsem zjistil, že lidé naprosto odmítají stávající politické strany. To možná někomu hodně vadí, protože vlastně 66 % voličů, kteří volili v komunálních volbách, tak volili nezávislé kandidáty nebo různá sdružení. Vyhýbali se klasickým politickým stranám, to je podle mě ta zásadní zpráva. A to nepochybně s ruským vlivem nemá nic společného.

Proč jste ten ruský vliv nepocítil? Rusko nemá o Českou republiku zájem? Nebo je ruský vliv na volby v různých zemích jen takový mýtus?

Já si myslím, že z jedné strany je to mýtus. Z druhé strany všechny velmoci mají zájem o náš středoevropský prostor. Určitě, jako o každý jiný prostor na světě. Ale nicméně považuji za absurdní, ve světle těchto čísel, že si teda nikdo nevšímá těch tradičních politických stran. Že nedává preference té či oné, raději volí nezávislé kandidáty. Tak to fiasko vidím právě na straně těch politických stran, které teď možná začnou hledat nejrůznější přátele a budou se chtít vymlouvat na ty tristní výsledky v komunálních volbách. To totiž nebylo řečeno. Tady se každý baví například o hlavním městě, o výsledcích v Praze. Ale nikdo se nebaví o tom, jaký debakl stihl ty tradiční politické strany.

A proč v těchto volbách ztratily svůj vliv levicové strany, které jsou přátelsky naladěny k Rusku? Je možné, že ruská propaganda nefunguje tak dobře, jak si myslí pan Vrábel?

Ne, určitě nefunguje tak dobře. Tady prostě funguje to, že ti lidé, kteří dnes kandidují, nejsou vnímáni pozitivně. To znamená, že lidé spíše vnímají rozkladnou činnost tradičních politiků v České republice. A to je ten zásadní problém. Je to velmi prozaické, velmi prosté.

Vím, že hodně Čechů podporuje mezi voliči populárního prezidenta Miloše Zemana, který má, řekněme, dobrý vztah k Moskvě. Čeští podnikatelé také podporují dobré vztahy s Moskvou. Ve volbách se to ale moc neprojevilo. Strany s dobrými vztahy s Ruskem své pozice opustily, proč?

V komunálních volbách se hlavně projevilo to, že lidi zajímá, co pro ně ten konkrétní politik udělal v tom místě, kde působí. Takže je moc nezajímá ta velká politika. Ale pochopitelně, když se dlouho tlačí na tu jednu notu, to znamená na tu protiruskou politiku, tak jsou tím lidé pochopitelně unaveni a vlastně se ti, kteří tak činí i nadále, tak se tím zesměšňují. Proto i popularita Miloše Zemana je v tomto smyslu velká.

