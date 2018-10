Tatíček Havel má vymazat z dějin tatíčka Masaryka

Při příležitosti stého výročí vzniku Československa byla na prestižní Kolumbijské univerzitě v New Yorku odhalena busta někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla. Ceremoniálu se mimo jiné zúčastnila i bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Nezdá se vám něco na této suché oficiální zprávě? Ano, při příležitosti stého výročí vzniku Československa byla odhalena busta Václava Havla. Nikoli Tomáše Garrigua Masaryka, ale prezidenta, který se zasloužil o rozpad společného státu Čechů a Slováků. Vypadalo by to jako nechtěná kuriozita a neznalost československých dějin, jenže to je trend. Trend na změnu dějin, ve prospěch politiků, kteří do nich z ideologického hlediska momentálně lépe pasují.

„Ironizující sociologové správně říkají, že u nás marxismu-leninismus vystřídal havlismus-schwarzenbergismus," říká v rozhovoru pro Sputnik Jiří Jaroš Nickelli, známý historik, člen Společnosti Edvarda Beneše a čestný předseda okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Boskovicích.

Na odhalení busty Václava Havla ve Spojených státech na Kolumbijské universitě lze dodat: nihil novi sub sole, tedy nic nového pod sluncem. Pokud se nemýlím, myslím, že jedna busta již byla odhalena v americkém Kongresu. K tomu by historik římského impéria mohl dodat — římský senát si také do svého panteonu dával i busty podrobených vládců dobytých provincií, jako byl třeba Jugurtha…

Není zvláštní, že Havlova busta byla odhalena právě ke stému výročí vzniku Československa? Havel se o Československo nijak nezasloužil. Naopak napomohl jeho rozpadu.

Právě proto, že se prezident Havel nijak nezasloužil o konsolidaci ČSFR, ale dle mě o to více o její likvidaci. Bylo to rozbití, nikoli rozdělení státu. A pan Havel ho počal sofistikovaně tak zvaně otevřením „pomlčkové války". Podle mě by takový prezident, jako pan Dubček, nikdy nepřipustil jakékoli rozbíjení ČSFR, a proto musel být odstraněn.

Nevypadá to jako nový kult Havla, který má zastínit Tomáše Garrigua Masaryka? Pokus udělat z Havla novodobého tatíčka?

Kult Havla podle mého mínění dosáhl jistého stupně jako adorace protektorátníka Háchy. Dokonce i někteří profesoři, jako profesor Bělohradský, uznávají, že kult pana Havla a občana knížete Schwarzenberga dosahuje podoby jakéhosi simulakra, je to termín pana profesora, pokud se nemýlím.

Nezdá se vám, že šíření havlismu nápadně připomíná manipulaci s našimi dějinami? Největší zásluhy se dostávají právě Havlovi, kromě něho jakoby nikdo neexistoval…

Osobně kult Havla považuji za nový společenský fetišismus, který má jednak podpořit stávající mýtus o jeho zásluhách na vytvoření novorežimu Česka, jednak problematizovat naše státotvorné zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka a zejména doktora Beneše.

V žádné historické epoše republiky — vyjma protektorátu — se zejména presidentu Benešovi, kterého národ po osvobození od fašismu nazval prezidentem budovatelem, nedostalo takového lhaní, ostouzení a falšování. Musel mu čelit náš druhý prezident, jenž vydupal ze země zahraniční vojsko Západu a Východu, které pomohlo osvobodit stát z nacistické poroby.

A proti prezidentu Benešovi vytáhli noví vládcové kult pana Havla. Z tohoto kultu se začíná stávat jakési nové „státní náboženství", jež ovšem stojí na naprosto vratkých základech vzhledem k naprosto negativní dějinné pozici tohoto státníka, jenž proslul katastrofální omluvou alias Sudetoněmcům na jedné straně a tak zvaným humanitárním bombardováním a vstupem na uloupené Kosovo na straně druhé.

Kult Havla podle mě pomine, až pomine druhý protektorát, jenž jej stvořil.

