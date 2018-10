Z otravy Skripala obvinění Rusové navštívili i Česko, uvádí Radiožurnál

Dvojice Rusů, kterou Velká Británie obviňuje z otravy bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho dcery Julie, v říjnu 2014 pod falešnou identitou navštívila i Českou republiku. Radiožurnálu to řekl zdroj ze zpravodajských služeb. Ten také uvedl, že v té době měl do ČR přijet i samotný Skripal, který se měl setkat s českými důstojníky.

„Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu," oznámil Radiožurnálu zdroj.

Jedním z podezřelých mužů je Alexandr Miškin, o kterém mezinárodní investigativní skupina Bellingcat napsala, že je to lékař ve službách ruské vojenské rozvědky GRU. Dosud byl znám pod jménem Alexander Petrov, pod tímto jménem v polovině října 2014 přicestoval i do Česka. Radiožurnál uvedl, že od 13. do 16. října byl Petrov ubytován v jednom z ostravských hotelů, následně se měl přesunout do Prahy.

Druhým podezřelým je Ruslan Boširov, který se ve skutečnosti podle britských médií jmenuje Anatolij Čepiga a má být plukovníkem rozvědky GRU. Radiožurnál uvádí, že v Praze pobýval 11. října.

© AP Photo / Misha Japaridze Britská média: Skripal se odmítl přestěhovat do Spojených států

Sergej Skripal měl do České republiky údajně dorazit ve druhé polovině října 2014, jak uvedl zdroj.

BIS ani Národní centrála proti organizovanému zločinu nechtějí věc komentovat.

„BIS informace tohoto typu zásadně nekomentuje," uvedl Radiožurnálu mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. „Náš útvar nebude poskytovat žádné informace," řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

V březnu došlo k výraznému zhoršení vztahů mezi Británií a Ruskem poté, co Londýn obvinil Moskvu z otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Rusko svou účast na tomto incidentu ale odmítá.