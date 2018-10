Premiér Babiš: Do Brna se vrací kmotři (VIDEO)

V Brně vyšachovali ANO s jeho kandidátem Petrem Vokřálem. „Ti, kteří vyhráli, by měli města i řídit,“ prohlásil premiér Andrej Babiš poté, co se tradiční strany spolu s Práty dohodly na odstavení ANO v Brně. Do města se vracejí kmotři, řekl.

Piráti se v Brně dohodli s ODS, ČSSD a KDU-ČSL, díky tomu odsunuly ANO, které zvítězilo, i s jeho kandidátem Petrem Vokřálem, informoval portál idnes.cz.

Podle informací portálu to ještě v pondělí vypadalo, že vznikne koalice mezi ANO, ČSSD, KDU-ČSL a ODS. V úterý odpoledne se ale situace výrazně změnila, kdy se strany dohodly s Piráty.

„Já to považuji za megapodraz. Neuvěřitelné svinstvo," řekl Babiš v komentáři k událostem a dodal: „Bohužel, do Brna se vracejí kmotři."

Český premiér v rozhovoru publikovaném na jeho stránce na Facebooku vyjádřil přesvědčení, že vítězové by měli města i řídit. Specifika českého politického systému to ale nepředepisují a díky tomu komplikují řízení.

„Ti, kteří vyhráli, by podle mého názoru, měli ta města řídit. Tento systém je ve Spojených státech. My ho tady nemáme, proto je to všechno složité a i to řízení potom vypadá tak, jak vypadá," prohlásil Andrej Babiš na otázku, zdali jeho strana bude analyzovat výsledky voleb.