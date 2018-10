Díky USA svět zatím neutonul v chaosu. Pokud EU nepřijde k rozumu, hrozí jí občanská válka

Akce je na stránkách Cevroinstitut.cz uvozena touto anotací: „Veřejnému prostoru dominuje prezident Trump — komunikací na twitteru počínaje a transakční diplomacií konče. Jaká je budoucnost Západu? Jaká bude role USA? A jaká bude role amerických spojenců?" Na téma v úloze hlavních hostů přišli debatovat: bezpečnostní expert Amichai Magen (Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy /Izrael/), neokonzervativní spisovatel Joshua Muravchik (World Affairs Institute /USA/) a poradce izraelských premiérů Dan Schueftan (University of Haifa /Izrael/), ohlášený Jan Surotchak se nedostavil. Akcí moderátorsky provázel Alexandr Vondra, ředitel vysoké školy CEVRO Institut (bývalý místopředseda druhé vlády expremiéra Mirka Topolánka).

Akademická půda nebo neviditelný kostel?

© Fotolia / TTstudio Může být Praha vyškrtnuta kvůli korupci a mrakodrapům ze seznamu UNESCO?

Alexandr Vondra hned na začátku debaty, již předznamenali výše uvedení řečníci — pár otázek z publika následovalo potom —, vyzdvihl, že bez USA by nevzniklo Československo; připomněl, jak USA podporovaly československý disent i že tu máme nejednu sochu, prostřednictvím níž vyjadřujeme svůj dík americkému prezidentovi Woodrowu Wilsonovi. Vondra nato zdůraznil, že svět se dramaticky mění a je na ČR , zda zaujme takové stanovisko, aby mohla i nadále čerpat z benefitů, jimiž naši zemi zahrnují Spojené státy americké.

Izraelské pochlebování USA či upřímný projev vděčnosti a obdivu?

Dan Schueftan potvrdil, že jediným myslitelným světovým lídrem jsou USA. Některé jeho výroky, jak by řekl klasik, by se daly tepat do kamene: „Nemůžeme oponovat tomu, na kom závisíme." Tato logika je parně demonstrací krajního pragmatismu. Nemá zřejmě smysl podrobovat kritice americkou morálku či její intepretaci pravdy — jednou jsme totiž na USA závislí, proto se zmocněme tohoto faktu a nesýčkujme. Dan Schueftan vyslovil i tezi, že „buď Amerika povede svět, nebo nikdo". Myšlenku prohloubil sdělením, že „ani Čína nechce stávající status quo nijak měnit, protože zažívat prosperitu může jedině, když jsou USA na vrcholu v pozici lídra". Schueftan, aby nikdo nepochyboval, upřesňuje: „Pokud USA nepovedou svět, vše utone v chaosu." Akademik z Univerzity v Haifě ještě poučil o tom, že USA se oslabily díky Georgu Bushovi ml. (jeho útok na Irák), díky Obamově administrativě, takže nyní si nemohou dovolit podporovat, ba dokonce zachraňovat, Evropu, která by se snad ještě chtěla k USA stavět zády (viz Nord Stream 2, pozn.)! Dan Schueftan přímo glosuje, že „Evropa se málo snaží", míní tím, že málo projevujeme vděk Americe, díky níž nežijeme v bídě a chaosu. Co ještě pověděl Dan Schueftan: „Evropa by neměla odebírat ruský plyn. Musí se hrát dle pravidel USA, zejména tehdy, když se bez Ameriky neobejdeme."

Vzdělaní, distingovaní Češi z lepší společnosti tleskali řečníkům. Ti mluvili krásně, stejně mluví i sektáři

Spisovatel Joshua Muravchik decentně „zaoponoval", respektive jako že namítl Danu Schueftanovi, neboť nabídl myšlenku, že USA samy nemají některé věci dělat, resp. USA nemají vystupovat „nepřátelsky" proti vlastním spojencům a nemají se „líbat" s nepřáteli — spisovatel tu kritizuje pozitivní vztah Trumpa s Putinem, z čehož prý vlastně vyplývá, že „Putin asi něco ‚má‘ na Trumpa…" USA musí ovlivňovat svět, jelikož se jim izolacionismus v minulosti nevyplatil. Joshua Muravchik glorifikuje USA takto: „USA zařídily nevídanou expanzi demokracie do světa, jakou historie ještě neviděla […] USA nejsou imperiální zemí […], zа vše vděčíme tzv. ‚Pax Americana‘! " Spisovatel vyjádřil i lítost nad tím, že západní Evropa projevuje nebezpečnou náklonnost k Putinovi (viz Itálie, Německo, Francie…). Přítomní vyslechli i jeho názor, že US společnost je nejvíce polarizovaná v historii, že Trump neví, co se v jeho administrativě doopravdy děje, což je nakonec dobře, protože politika USA se tím nestává nestabilní. Dan Schueftan kontroval výrokem, že by nechtěl, aby jednou ve strategické otázce musel Trump naostro rozhodnout. Nicméně paradoxní je, že „kroky, kterých se zatím dopustil, měly na USA i svět poměrně pozitivní dopad…"

Rusko bylo označeno za nepřítele. Jeho úloha ve druhé světové válce — naprosto nezmíněna, byla vymazána z paměti. Zněla obecná konstatování bez jediného argumentu

Amichai Magen byl ve své řeči docela radikální: „USA daly Evropě 30 let času, aby se o sebe naučila postarat sama!" Smyslem USA je prý poskytnout světu tzv. „EUNOMII" (harmonické equilibrium). Amerika se dle Magena nemůže vzdát tzv. tvrdé síly, nikoli v době Asadových chemických útoků (důkazy neuvedeny, pozn.), jak Amichai tvrdí, proti vlastním obyvatelům. Po vzoru Alexandra Vondry Amichai Magen poděkoval USA za to, že zbavily svět negramotnosti, chudoby, posunuly významně délku dožití člověka. „Za všechno ale Rusko nemůže," praví Amichai Magen. Důvody rozkolísání světové geopolitiky vidí i v lenosti Američanů a Evropanů. Bylo prý chyba nezalévat strom demokracie a bláhově si myslet, že volná ruka trhu vše vyřeší. Stejně tak krátkozraké mělo být to, „že jsme si vypěstovali ahistorickou společnost (rozuměj tu, která nechápe, že USA jsou historicky přece tou nejlepší zemí na světě). USA se snažily socializovat takové země jako Čína, Rusko a další. Jediné co USA sklízí za svou obětavost a dobrotu, říká Amichai Magen, jsou pomstychtivé tendence (hackerské vměšování Ruska do amerických voleb…).

Všichni řečníci se shodli, že Evropa musí zatočit s polarizací společnosti, aby v Evropě nevznikla občanská válka! Znamená to, že všichni musí zastávat jediný správný názor? Lidi ze sálu byli buď natolik zaskočení, nebo upřímně uvěřili v onu krásnou zemi za oceánem, že se žádná větší debata nerozproudila. Reportér Sputniku sklapl notes a chtěl položit otázky přítomnému známému zpěvákovi Ondřeji Hejmovi. Pamatujete text písně: „[…] A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov / kopyta měl jako z Arizóny / Přišel a zase vodešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel / a po něm tu zbyly samý volný zóny… (takový to byl ‚zlosyn‘ ten Gorbačov a celý SSSR)." Ondřej Hejma, když zaslechl slovo Sputnik, rozhodl se zaujmout stanovisko, že „on nic, on muzikant". Protože víme, že je to pravda, nenaléhali jsme.

Inu, takovou máme v Česku demokracii. Máte-li názor, radši mlčte. Děkujeme Ti, Ameriko!

Ilustrační píseň: „V Americe je blaze (Šuby duby Amerika)

V Evropě již občanská válka probíhá — přinejmenším na Ukrajině. Řečníci v CEVRO Institutu tvrdili, že liberalismus se nesmí promíchat s nacionalizmem. O Ukrajině nezaznělo ani slovo. Z novinářů byla na akci spatřena Lenka Zlámalová. Jakou reflexi o „debatě" přinese asi ona?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce