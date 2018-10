Lidská závist je v Česku téměř nekonečná. Zaslouží si Michal David státní vyznamenání?

Prezident Miloš Zeman udělí 28. října státní vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi. Hlava českého státu to oznámila v rozhovoru pro deník Blesk. A hned začala mela. Vyznamenání pro národem oblíbeného hitmakera, autora populárních písní a muzikálů, začali atakovat Davidovi a Zemanovi odpůrci. Takže tytéž osoby. Hudebníkovi vyčítají, že kazí hudební vkus Čechů, prezidentovi, že dává řády spřáteleným umělcům.

„Lidská závist obecně a v Česku zvláště je téměř nekonečná. Každé jméno vyvolá kontroverzi. U Michala Davida nemůžete říkat, že nic v životě nedokázal," řekl směrem ke kritikům prezident Zeman.

Je vyznamenání pro Michala Davida přešlap, nebo projev úcty k jedné generaci české hudby, kterou mají lidé stále rádi? Na názor se Sputnik zeptal matadora české hudební scény, skladatele, vydavatele a dnes i předsedy strany Rozumní Petra Hanniga.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl, že 28. října vyznamená hitmakera Michala Davida. Co si o tom myslíte?

Michal David je jedním z našich nejlepších melodiků a nejenom to. Jeho harmonie melodií jsou nejenom zcela logické, ale i mnohdy velmi inovativní. V současné době je jediným hitmakerem, jehož hudba snese nejenom evropská, ale i světová měřítka. Jenom vzpomeňme na jeho muzikálovou Teď královnou jsem já.

Zaslouží si Michal David vyznamenání?

Určitě ano. Hlavně za jeho skladatelskou tvorbu. A pokud se týká jeho pěvecké činnosti, myslím si, že zcela nespravedlivě je zapomenut jeho největší rival z osmdesátých let Vítězslav Vávra, jím nazpívaný superhit Citronová holka, jehož se tehdy prodalo dvě stě tisíc kopií, se na českých rádiích hraje dodnes.

Není vyznamenání projev úcty k jedné generaci české hudby, na které jste se mimořádným dílem podílel i vy?

Ano je. Zavrhování předchozích generací je náš národní rys, který potápí naši zem do neustálých zbytečných potíží. Vzpomeňme jen zavrhování génia Antonína Dvořáka v padesátých letech. Jiné národy si váží svých géniů a svět si tudíž váží takových národů.

Jen co se objevila zpráva o tom, že by David měl dostat vyznamenání, strhl se povyk. Prý zpěvák není hoden tak vysokého ocenění. Prý kazí Čechům hudební vkus a tak dále. Co říkáte na tuto kritiku?

To říkají lidé, kteří nemají hudební vzdělání. Každý opravdový muzikant — to znamená ne ten, co se naučil tři akordy na kytaru a ty mydlí co nejvíc nahlas — vám poví, že skladby Michala Davida, zvláště ty pomalejší s bohatou harmonií, jsou geniální.

Jak se stavíte k politizaci státních vyznamenání? Loni kritice pražské kavárny musela čelit Helena Vondráčková, letos jí čelí Michal David, za rok třeba vy…

Bohužel já tomu čelit nebudu muset, protože jsem aktivní politik a těm se státní vyznamenání neudělují. Snad pouze in memoriam. Ale to už mi bude jedno.

