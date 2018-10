Český epidemiolog o smrtelné nemoci: Tak děsiví nejsou komáři, ale jižní státy

Přenášeči horečky je komár Culex modestus a komár pisklavý. Na první typ komárů lze narazit na rybnících v jižní časti republiky, je však velmi hojný, varuje epidemiolog Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje RNDr. Oldřich Šebesta. Komár pisklavý je běžným druhem v celé republice.

„V případě západonilské horečky nespočívá problém v šíření komárů, ale šíření původce nemoci, tedy viru. V současné době se toto onemocnění vyskytuje ve většině států ležících jižně od nás a je tedy logické, že se objeví dříve, nebo později i u nás," řekl epidemiolog.

Slyšeli jste o valtické horečce, kterou se můžete nakazit i v Česku? Také jí přenášejí komáři, ale Šebesta ujišťuje, že její průběh není vážný.

Více nebezpečných infekcí (jako je virová horečka Chikungunya, nebo horečka dengue) přenášejí komáři tygrovaní (Aedes albopictus), kteří pocházejí z Asie. Na konci 70. let se dostali do Albánie. Na počátku 90. let 20. století byli zaznamenáni v Itálii a v roce 2017 již v České republice. „Jeho záchyt je stále častější, není ale jednoznačně prokázáno, že se u nás již usadil. Stále není vyloučeno, že se jedná o zavlečené jedince z jižní Evropy, kde je místy velmi hojný," uvádí epidemiolog.

Je třeba se bát i dalších komárů? Například, „Komáři rodu Anopheles přenášejí malárii. Tyto komáři patří mezi běžné. Ale dobrou zprávou je, že poslední případ malárie byl zaznamenán po 2. světové válce a po roce 1950 se už žádné autochtonní (přirozeně se vyskytující) případy u nás neobjevily. Protože se původce tohoto onemocnění nikde v Evropě v současné době nevyskytuje, nehrozí šíření tohoto onemocnění v současné době ani u nás," ubezpečuje expert.

Jediný z výše uvedených komárů, kterého můžeme odlišit je tygrovaný. Je nápadně tmavý s výraznými bílými skvrnami. Jednoznačným znakem je sněhově bílý pás uprostřed hrudi. Bohužel ostatní nemají rozlišovací znaky. A navíc není možné identifikovat druh komára podle poštípaného místa, informuje Šebesta.