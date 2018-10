Policejní prezidium ČR: Češi častěji kupují zbraně, protože vydělávají více

Popularita vlastnění zbraní u Čechů každoročně roste, upozorňují česká média. Co způsobuje rostoucí počty držitelů zbrojního průkazu a odkud mají Češi zájem o nákup nových zbraní? Na tyto otázky se Sputnik zeptal vrchní komisařky odboru tisku a prevence policejního prezidia České republiky kapitánky Evy Kropáčové.

Vnitrostátní právní předpisy zemí EU se vyznačují různým stupněm liberality v této oblasti. Stojí za zmínku, že český zákon o zbraních je jedním z nejvíce liberálních. Vždyť zájem na usnadnění legislativy má i prezident země Miloš Zeman. V květnu v reakci na evropskou směrnici, která by mohla zakázat některé druhy poloautomatických zbraní s kapacitou nad dvacet nábojů, podepsal petici proti regulaci zbraní, podle které mohou čeští občané vlastnit zbraně pro zajištění ochrany a bezpečnosti země.

Podle údajů policie v roce 2015 mělo zbraně asi 292 tisíc Čechů, v roce 2016 asi 300 tisíc. V minulém roce zbrojní průkaz mělo skoro 303 tisíc lidí. Počet zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů se zvýšil od roku 2015 z 807 do úrovně 826 tisíc v roce 2017.

Kapitánka Kropáčová poznamenává, že každoroční nárůst počtů registrovaných držitelů zbrojních průkazů je způsoben různými faktory.

„Všeobecně je to zapříčiněno vývojem společnosti, stále se zlepšující ekonomickou situací obyvatel, stále se zvětšující tendencí ochrany jak majetku, tak i svých rodin (i přesto, že kriminalita v celé České republice každý rok klesá), v neposlední řadě bezpečnostní situací ve světě," uvádí komisařka.

Zároveň policie uvedla, že počet trestných činů klesl. Samozřejmě, že nárůst zájmu Čechů o zbraně lze částečně vysvětlit zvýšeným příjmů — více peněz a více příležitostí — ale stojí za tímto trendem ještě něco? Čeho se tak bojí Češi, že kupují stále více zbraní? Orgány činné v trestním řízení neposkytují odpověď na tuto otázku. V každém případě, domnívají se v policii, se dá počítat s tím, že „rostoucí počet ozbrojených lidí nepovede k šíření zločinu se zbraněmi" a že masakry podle amerického scénáře se v Česku neuskuteční.

„I přesto, že každoročně evidujeme mírný nárůst držitelů zbrojních průkazů, nedochází ke zvýšení počtu činů páchaných se zbraněmi," ujistila Kropáčová.

Český politik viděl nejmodernější ruské zbraně a byl nadšen

Získat zbrojní průkaz se dá za různými účely. Jedná se o sběratelské, sportovní, lovecké účely, k výkonu zaměstnání nebo povolání a k ochraně zdraví, života a majetku, uvádí mluvčí policie.

Aby osoba žijící v ČR získala zbrojní průkaz, musí po dosažení věku 21 let (pro průkaz skupiny A, D a E) nebo 18 let (pro průkaz skupiny B a C) být způsobilá k právním úkonům, zdravotně způsobilá, bezúhonná a spolehlivá, tvrdí zákon.

Ne všichni však dostávají povolení k vlastnění zbraní. Kvůli nemožnosti získat zbraň zákonně prosperuje černý trh se zbraněmi. Jak velký ale v České republice černé trh se zbraněmi je, se Sputniku zjistit nepodařilo.

