Drahoš obvinil Babiše z krádeže

V rozhovoru pro Info.cz Jiří Drahoš problém migrace přiznal a uvedl, že Evropa migraci řeší.

„Problém migrace tady existuje a je značný. Já jsem to otevřeně říkal mnohokrát v prezidentské kampani. Problém je v tom, že my ten problém migrace nevyřešíme tím, že řekneme — my si to tady zavřeme a nebudeme se s nikým bavit. Ten problém migrace je třeba řešit na úrovni Evropy a tam se ten problém řeší," odpověděl Drahoš na otázku moderátora.

Drahoš dále uvedl, že Česká republika nemůže zůstat izolovanou součástí tohoto problému, Česko se musí snažit pomoci ho řešit.

Následně se bývalý prezidentský kandidát rozpovídal i o řešení syrské krize, kde premiéra Babiše s nadsázkou obvinil z krádeže.

„Já bych mohl s trochou nadsázky říci, že Andrej Babiš opisuje od Jiřího Drahoše. Já jsem celou prezidentskou kampaň říkal, že klíčové je pomoci těm lidem tam, nikoliv je sbírat na moři. Nedopustit tu situaci, kdy se tady migranti na gumových člunech utopí ve Středozemním moři, nebo je vyloví Frontex nebo jiné lodi. My bychom měli pomoci těm lidem tam, tak aby neměli tu touhu opustit tu svoji zemi," uvedl Drahoš v rozhovoru.

V prvním kole senátních voleb se přímo do Senátu podařilo dostat v Praze 4 Jiřímu Drahošovi a na Vsetínsku Jiřímu Čunkovi. K senátním volbám v prvním kole přišlo 42 % voličů.