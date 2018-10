Předseda PS PČR Vondráček (ANO) dělá vstřícný krok vůči Moskvě

Předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) o víkendu zamíří na pracovní návštěvu do Moskvy, kde bude od neděle 14. října až do úterý 16. října.

Co by mělo být cílem této aktivity?

„Já mám dojem, že je to snaha vstřícně navázat poněkud přetrhané kontakty na nejvyšší úrovni, protože je to předseda Poslanecké sněmovny," řekl v rozhovoru pro Sputnik poslanec Evropského parlamentu za KSČM Jaromír Kohlíček. „A měl by to být určitý vstřícný krok, který ukazuje, že veřejnost, a tedy asi i vládní hnutí ANO, má zájem, abychom nesmyslné sankce postupně zlikvidovali. Takže já si myslím, že je to jeden takový vstřícný krok. Parlamentní diplomacie má totiž daleko větší možnost některé věci otevřít než oficiální diplomatické cesty. Já bych to tedy bral jako vstřícný krok vůči Ruské federaci a také tak, že máme zájem o vylepšení těch pošramocených vztahů."

Jaké otázky by mohly být v Moskvě projednávány?

„Já si myslím, že první otázkou, protože je to předseda Poslanecké sněmovny, bude spolupráce na parlamentní úrovni, to je samozřejmé. A předpokládám, že bude naznačeno, že bychom rádi pokračovali v rozvoji vztahů mezi regiony Ruské federace a našimi regiony. Ale samozřejmě na příslušné úrovni, protože parlament má přece jen trochu odlehlejší vztah k hospodářským otázkám. Takže spíše je to takové opravdu otevření dveří v různých oblastech. Je pravděpodobné, že se budou bavit i o možnosti kulturní výměny. Ta je tady tradiční. Nejen Alexandrovci jezdí k nám do Čech, ale také řada našich umělců jezdí do Ruské federace. Není to jenom Karel Gott. A myslím si, že se také budou bavit o možnosti prohloubení sportovních kontaktů, kde podle mě Ruská federace byla za zcela nečistých okolností vyřazena z některých mezinárodních soutěží. To jsou věci, které pravděpodobně budou na stole. Samozřejmě parlament ani jednoho státu nehledá řešení, jen otevírá dveře a umožňuje, aby se hospodářské orgány a příslušné organizace jednotlivých zemí mohly lépe propojit a lépe dohodnout."

Společně s předsedou Vondráčkem odlétají poslanci zdravotnického výboru. Proč právě oni?

„Myslím si, že máme ve všech oblastech dlouhodobě dobré vztahy. Co se týče zdravotnictví, tam je spousta nových poznatků, obrovská spousta nových věcí. Ať už se to týká očkování, prevence nebo léčení některých chorob, které byly dosud neléčené. A je logické, že když je možnost, tak se ta služební cesta sdruží. Já si myslím, že bych tam nehledal něco specifického. Ale ta spolupráce v té oblasti je tradiční a myslím si, že je to jenom dobře."

Portál Respekt.cz zdůrazňuje, že v Moskvě bude předseda Vondráček jednat s poslanci ze sankčního seznamu USA a Evropské unie — s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou. Co to má znamenat?

„To neznamená nic jiného než to, že předseda Poslanecké sněmovny uznává, že jsou to nejvyšší představitelé těchto dvou orgánů. A na sankčním seznamu je tolik lidí, že kdyby se s nimi nemělo jednat, tak vlastně v některých institucích nemůžete jednat s jejich nejvyššími šéfy. Ty sankční seznamy jsou ustanovené tak zvláštním způsobem, že se jakoby snaží bránit takovému jednání. Já mám podobný problém. Mě už pan Antonio Tajani, komisař EK pro podniky a průmysl, několikrát upozorňoval, že se mu nelíbí, že s tím nebo oním jednám, to nebo ono místo navštívím. To je prostě normální vztah, že ti úředníci šéfům vyhodnotí, kdo zase něco porušil. Protože těch různých zákazů je dnes tolik, že už se to nedá sledovat. Já to trochu zlehčuji, ale s kým jiným by měl náš předseda Poslanecké sněmovny zahájit jednání než s předsedy obou komor parlamentu RF?"

Už jste zmínil sankce. Jsou sankce proti Rusku navždy nebo je život nějak překoná?

„Sankce nejsou navždy. Ale když jsem četl některé články analytiků v Ruské federaci, tak ti říkali, že kéž by ty sankce v některých oblastech velmi užitečné pro rozvoj malého a středního podnikání, výroby spotřebního zboží, rozvoj celého agrosektoru, samozřejmě také sektoru výroby potravin, které byly velmi příznivé, ještě nějakou dobu vydržely. Takže na jednu stranu já jsem zásadně proti jakýmkoliv sankcím. A na druhé straně vidím, když sleduji statistiky a vývoj hospodářství v Ruské federaci, že jsou pro určité sektory ruské ekonomiky velmi příznivé. Samozřejmě mám k těm sankcím ambivalentní vztah a myslím si, že tato návštěva Moskvy panem Vondráčkem je určité pootevření dveří k tomu, aby se svět změnil. A nejsme sami. Jsou to Rakušáci, Italové. Jsou to i další státy Evropské unie, které se domnívají, že sankce jsou nesmyslné."