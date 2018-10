Mohly by být tzv. korespondenční volby řešením nízké volební účasti v Česku?

Agentura Median pro Institute for Democracy 21 uskutečnila mezi Čechy zajímavý průzkum. Ten se týkal především toho, který z typů hlasování by voliči preferovali. Výsledky toho průzkumu ukázaly, že téměř polovina Čechů (celkem 43 %) by zvolila poštu. O údalosti informoval český portál Aktuálně.cz.