Slavný Orient Express zavítal do Plzně (VIDEO)

Jan Vitinger z www.regiony.impuls.cz uvedl, že tato jedinečná událost nadchla také zaměstnance Českých drah. „Není to poprvé a určitě ani ne naposledy, co v Plzni zastavil. Pro všechny, kdo vlaky milují, je to ale pokaždé událost," vyjádřil se jeden z obdivovatelů.

Jízdenka na tento luxusní vlak se ale cenově pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc korun, proto si ji nemůže pořídit každý. Cestovatelé jsou ale ochotní připlatit si za nadstandardní pohodlí, vybranou kuchyni a luxusní stravu. Samotné cestovaní tímto unikátním dopravním prostředkem vyžaduje ale také určité dodržování společenských pravidel.

„Pro pány je nutností alespoň tmavý oblek a kravata, popřípadě smoking, pro ženy pak patřičný ekvivalent. Během dne se vyžaduje elegantní oblečení. V žádném případě nejsou dovoleny džínsy, kraťasy a trička," vyjmenoval provozovatel vlaku zásady cestování v tomto historickém vozu.