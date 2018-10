Generál Pavel: Jsme pro Rusko součást hrozby

„Když se to všechno přežene, tak se to dostává do extrému, který je zase tím nezdravým protipólem. Budeme-li se bavit o zastoupení žen a mužů v různých profesích, nejsem přesvědčen o tom, že by tomu pomohly nějaké kvóty. Kdy by se řeklo 50 na 50 a pokud to tak nebude, je to špatně. Jsou prostředí, která přitahují ženy a která zase přitahují muže. Měl by se tomu nechat volný průběh. Ale s tím, že příležitosti budou mít všichni stejné. Pokud už tu příležitost využijí a dostanou se na to místo, tak aby všichni byli stejně ohodnoceni. To považuji za naprosto férové," uvedl generál Pavel o rovnosti žen a mužů.

Dále dodal, že vytváření nějakých kvót a tarifů je nesmyslné.

„My jsme vyšli z nějaké kultury, z nějaké historie. A většina evropských zemí má ještě stále svůj základ v křesťanství, takže pokud nějaké země dodržují vánoční zvyky, jako je vánoční stromeček a další. Proč by se tedy měl odstraňovat jen proto, že by případně menšinu obyvatelstva mohl nějakým způsobem urazit nebo se jí dotknout," říká Pavel o ochraně menšin obyvatelstva.

A pokračuje, že takové případy skutečně existují a následně vyvolávají extrémní reakce.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Terorismus a Rusko jsou dvě největší hrozby pro ČR, uvedl generál Pavel

„Pokud tohle někdo přežene a přijde s takovým požadavkem, tak tu trochu radikálnější část obyvatelstva to popudí natolik, že zase přejde do opačného extrému. A ty extrémy potom vyvolávají konflikty."

Moderátor pořadu Prostor X, ve kterém generál Petr Pavel odpovídal, Čestmír Strakatý se zeptal, zdali je Česko pod útokem.

„Česko není pod útokem v tradičním slova smyslu. Česko je vystaveno intenzivnímu informačnímu a propagačnímu působení ze strany Ruska a Číny. A je vystaveno některým dalším tlakům, jako je například tlak energetické společnosti, která je třeba v případě Ruska součástí bezpečnostní a zahraniční politiky," uvedl na okraj Pavel a upřesnil, že tím mluví o dostavbě Temelínu a Dukovan.

„Rusko ve svých oficiálních dokumentech definuje NATO jako jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb pro Rusko. Jestliže jsme jako Česká republika součástí NATO, pak jsme i součástí této hrozby. Jakékoliv jiné argumenty, které uslyšíme ze strany ruských představitelů, tak budou tento fakt pouze nějakým způsobem zakrývat. Když se podíváme do historie, tak i v době takzvaného největšího přátelství a bratrství v rámci Varšavské smlouvy, ani tehdy nás Sovětský svaz nepovažoval za přítele. Protože i v té době měli vůči nám velkou nedůvěru a považovali nás v podstatě za takovou západní výspu sovětského bloku, na kterou je třeba neustále dohlížet," říká generál o současnosti a minulosti česko-ruských vztahů.

Dále se moderátor zeptal, jestli tuto hrozbu berou čeští politici vážně. Na což generál Pavel odpověděl, že celkově v české společnosti je tato hrozba podceňována. Protože Češi prý vnímají hrozbu, jen když je nějak konkrétně viditelná. Ale podle generála jsou dnes hrozby mnohem méně viditelné a mluvil zejména o různých webech a institucích, které jsou údajně hlásnou troubou ruské propagandy.