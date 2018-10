Vondráček zhodnotil rusko-české vztahy

„Tady (pozn. v Rusku) pracují naši podnikatelé. Nejen pracují, ale investují, a naše ekonomické vztahy mají dobrou úroveň. Rusko je druhý největší partner České republiky za hranicemi Evropské unie," řekl Vondráček na moskevské schůzce s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou.

Vondráček poznamenal, že česká ekonomika je exportní, průmyslová a inovační, a dodal, že Rusko je pro Česko z hlediska diverzifikace ekonomiky důležitým partnerem.

Dotkl se rovněž humanitárního aspektu rusko-českých vztahů a podotkl, že si národy obou zemí byly vždy kulturně blízké a dobře se navzájem znají. Nicméně podle jeho slov je třeba podniknout úsilí, aby se občané Česka a Ruska poznali lépe.

„Dnes již vyrostla nová generace, která nemá podobné informace o Rusku, která nestudovala ruštinu na střední škole. Nemáme hledat to, co nás od sebe dělí, ale to, co nás sdružuje," vysvětlil předseda Poslanecké sněmovny.