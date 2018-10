Klaus ml. nalezl mezi současností a 50. lety jistou podobnost

Klaus ml. ve svém článku na Novinky.cz sice uvádí, že není žádným organizovaným věřícím, ale přesto se mu nelíbí, jakým směrem se celá věc ubírá. Sám přiznal, že nebude hodnotit kvalitu kázaní, ale byl by rád, kdyby kněží měli právo v kostele kázat. A tím má na mysli kázat i odlišně, než to dělají velká média, elity či takzvaní lepšolidi.

„Jak daleko jsou od těch, kteří mučili faráře Toufara? Blíž, než si myslíte." Takové prohlášení Klausl ml. zveřejnil na svém Facebooku. V článku to pak vysvětlil tím, že pomatené ideologie (marxismus a nový kulturní marxismus) jsou pohoršeny tím, že kněz v kostelech hlásá něco jiného, než by měl (tedy to, co hlásají ony) a chtějí ho za to potrestat.

Tato kauza však nebyla jedinou věcí, ke které se ve svém článku na českém portálu vyjádřil. Velkou pozornost věnoval již zmiňovaným lepšolidem, jejichž definice je podle jeho názoru dosti složitá. Má na ně ale svůj názor.

„Sami sebe považují za vzdělané, i když realita často není tak růžová. Oni naopak lidi jiných názorů nepovažují za lidi jiných názorů, ale za nevzdělance, hlupáky, burany, měšťáky, konzervativní fosilie minulého století, kteří by už neměli v 21. století tady zaclánět, nácky a bolševiky, sluhy kapitálu neekologických firem a zejména za tohle všechno dohromady," cituje portál slova českého politika.

Klausl ml. také dodal, že se lepšolidi neustále snaží plést do života jiných lidí a také velmi rádi organizují určité kampaně, které jsou dosti agresivní a mají tendence k převychovávání.

V této souvislosti nezapomněl ani opomenout českého zpěváka Michala Davida a kampaň zaměřenou na to, aby nedostal státní vyznamenání za hudbu. „Helejte, já jsem (a vždy byl) příznivcem hard & heavy, neměl jsem nikdy žádnou Davidovu desku, nebyl nikdy na žádném jeho koncertě. Ale nejsem „lepší člověk" — tak nebudu cpát lidem, co se jim má líbit nebo nelíbit," okomentoval na Novinkách situaci Klaus mladší.

Zároveň dodal, že pokud chceme být opravdu lepšími lidmi v hudbě, měli bychom tak vychovávat i své vlastní děti. Láska k hudbě však není to jediné, čemu bychom měli děti podle Klause ml. učit.

„Naučte je lásce k přírodě a k horám, ke sportu. Mějte velkou knihovnu s katolickými i nekatolickými autory, ať si pak dokážou sami přebrat, co je už přehnané a kde je zas tradice a odkaz našich předků," uvádí český politik na daném portálu.

V závěru článku pak vyzývá lid k tomu, aby se nebál být sám sebou a jít občas proti davu. Také bychom podle něj měli děti učit k tomu, že svoboda je nejvyšším společenským cílem sama o sobě. V neposlední řadě bychom děti měli vést k tomu, aby nechali ostatní žít své životy, pokud to tedy nezasahuje do našich práv a vlastnictví, myslí si politik.