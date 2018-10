Američané chtějí v Česku stavět svou vojenskou infrastrukturu. Česká vláda mlčí!

Budete v šoku! Americká armáda chce v Česku stavět svou vojenskou infrastrukturu. Jenže před českou veřejností se to tají. Sputnik zná nepříjemné podrobnosti.

Americká armáda plánuje v Česku postavit vojenskou infrastrukturu. Zjistil to server RT. Odkazuje se na dokument americké federální vojenské agentury USACE.

Američané plánují v pěti evropských zemích, mezi nimiž je i Česko, postavit infrastrukturu pro svou armádu. Celé se to má tvářit jako investice do spojeneckých států, kde se mají objevit nové sklady paliva, muniční sklady nebo má zkrátka jen dojít k modernizaci dopravní infrastruktury na důležitých magistrálách.

Vypadá to jako fake news? To jen proto, že česká vláda podobné investice tají. Probíhaly už v minulosti. „Řada vojenských objektů v ČR už byla za peníze z NATO rekonstruována. Jde především o letiště, která jsou schopna zajistit provoz aliančních letounů," řekl v rozhovoru pro Sputnik Stanislav Mackovík s tím, že letiště nebyla modernizována ve prospěch české armády, ale v souladu s plány NATO na zadržování Ruska.

Známý politik, bývalý poslanec KSČM a člen sněmovního výboru pro obranu nám exkluzivně popsal americkou strategii, o které česká veřejnost nemá nic vědět.

Server RT zveřejnil zprávu, podle které by v pěti evropských zemích, mezi nimiž je také Česko, měla vzniknout infrastruktura americké armády. Ruský server se odkazuje na projekt zakázky pro federální vojenskou agenturu USACE. Co si o tom myslíte?

Pokud vnímáme řadu prohlášení, která byla v poslední době publikována, tak se od NATO logiky nedalo ani nic jiného očekávat. Když to nevyšlo při pokusu postavit zde radar, tak se půjde méně okatou cestou budování menších základen. Dále opravou dopravní infrastruktury na našem území, k čemuž směřuje i ono doporučení na zvýšení únosnosti našich mostů.

Armáda ČR je součástí NATO a má jisté schopnosti zajistit působení aliančních jednotek v naší zemi po určitou dobu. Američanům ani nejde o sílu naší armády, která je — co do schopností, technického a personálního vybavení — nevelká. Potřebují dokončit ovládnutí prostoru svojí trvalou přítomností, která jim vytvoří zázemí při realizaci jejich válečného plánování.

Základny na území bývalého Československa radikálně zvýší operační schopnosti Severoatlantické aliance. Doktrína NATO se moc nemění od jeho vzniku. Do začátku devadesátých let bylo NATO nejsilnější v bývalém Západním Německu. Teď se přelakovaný armádní kolos posouvá výrazně více na Východ. Tím se zkracuje reakční čas, který bude mít Rusko k dispozici při odvracení bleskového úderu ze strany armád NATO. Poloha naší země je z pohledu vojenských plánovačů významná. To vědělo i velení vojsk Varšavské smlouvy, když se v roce 1968 rozhodlo u nás realizovat operaci Dunaj.

Kdo má naše území pod palcem, ten dokáže výrazně ovlivňovat dění na evropském teritoriu a směrem k Eurasii.

Pokud je informace pravdivá, není skandální, že Američané plánují stavět na území ČR, aniž by o tom česká společnost věděla?

Část české společnosti je schopna to dokonce přivítat. Stačí se podívat, koho tady lidi jsou schopni zvolit do politiky. Rozsah české pravice je od vulgárního Novotného až po morálně nevyplněného Drahoše. Teď bude záležet, jak se celá věc procesně otevře, kdo a kde bude rozhodovat.

Skandální je to, jak pravice v ČR vše měří dvojím metrem v přístupu k naší historii. Na jedné straně má osypky kolem srpnových událostí roku 1968. No a zároveň nevnímá jako vadu na kráse USA a NATO, když bombardují suverénní státy a to bez jakéhokoliv mandátu OSN.

Je vůbec politicky průchodné, aby americká armáda stavěla na českém území svou infrastrukturu? Ať už jde o sklad paliva nebo čistě hypoteticky o opravu dálnice D1.

To je právě ono. Lidem se nebude říkat, že USA tady budou stavět atomový kryt či nové letiště. Ty peníze půjdou do infrastruktury dvojího použití — primárně mírové, která je vojensky využitelná. Tím se budou strůjci nápadu snažit rozmělnit případný odpor veřejnosti.

Půjde snad někdo z občanů protestovat proti opravám mostů, silnic a železnice? Mám obavu, že mnoha lidem v tu chvíli bude lahodit to vylepšování a budou mlčet nebo to dokonce podpoří.

Řada vojenských objektů v ČR už byla za peníze z NATO rekonstruována. Jde především o letiště, která jsou schopna zajistit provoz aliančních letounů. Od roku 1999 je naše země v NATO. Od té doby Aliance spolufinancovala na základnách v Čáslavi a Náměšti celkem 28 projektů za tři miliardy korun.

Naše letectvo má přitom ve výzbroji pouze 14 nadzvukových stíhacích letounů. Pro rok 2019 chce Pentagon dát necelých 830 milionů dolarů do programu na podporu spojenců a tzv. zadržování Ruska. Američané plánují dát 363 milionů dolarů na vybudování zařízení pro leteckou dopravu v Evropě. Na letištích se vytváří zásoby paliva pro případ potřeby aliančních leteckých sil. Bohužel to jsou věci, které mnoha lidem nejsou ani známé a proto vnímají jen ty klady, že se něco vylepší. Přípravu války v tom nepostřehnou.

Server RT tvrdí, že v této otázce bude na Prahu vyvíjen enormní tlak, abychom s americkými plány souhlasili. Je možné, že Američané budou aktivnější než v otázce brdského radaru?

Aktivnější jistě budou a budou to dělat jinou formou, tak aby se nezvedla vlna občanské nevole. Lidem se zde předhodilo pár kolon jezdících z Německa. Dnes tento pohyb není ani moc mediálně sledován a „vítači" všeho druhu si hledají jiný prostor ke svému zviditelnění. Pohyb cizích vojsk na našem území má zevšednět.

Proč by si americká armáda ke svým plánům vybrala právě Česko? Vždyť Polsko je k Washingtonu mnohem loajálnější…

Jak jsem uvedl, záměr radaru v Brdech jim nevyšel. Radar společně s raketovou výzbrojí musel být umístěn v rumunském Deveselu. Polsko svoji servilitu vůči USA už splnilo a nechalo vybudovat raketovou základnu v Redzikowu. Raketové základny slouží USA v Evropě k eliminaci odvety ze strany Ruské federace.

Pokud NATO plánuje bleskový raketový úder proti Rusku, tak potřebuje právě základny, kde se počítá v rámci programu Aegis Ashore se zavedením střel SM-3 (Standard Missile). Tyto střely jsou určeny k ničení balistických raket krátkého a středního dosahu (3000 až 5500 km). Zároveň dokáží ničit i satelity na oběžné dráze.

V případě konfliktu bude naše území výhodné pro jeho letectvo a mobilní raketové prostředky. No a v konečném důsledku americké tanky umístěné případně v ČR a na Slovensku to budou mít blíže do Moskvy než ze základen v Německu. Proto ten zájem USA o naši geopolitickou polohu.

